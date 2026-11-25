نحو 10 آلاف حاج سوري تتولى السورية للطيران نقلهم إلى السعودية لأداء مناسك الحج لموسم 1448هـ تاريخ النشر: 2026/11/25 2:52 مساءً اخر تحديث: 2026/11/25 2:53 مساءً نحو 10 آلاف حاج سوري تتولى السورية للطيران نقلهم إلى السعودية لأداء مناسك الحج لموسم 1448هـ، بالتنسيق مع إدارة الحج والعمرة بما يسهم في تيسير رحلتهم وتأمين عودتهم. السعودية والكويت تعترضان صواريخ بالستية ومسيرات إيرانية خلال الساعات الماضية السعودية والأردن يؤكدان دعم الأمن والاستقرار الإقليمي الجيش الباكستاني: التزامنا بأمن السعودية غير مشروط إنتاج أوبك يتراجع مع استمرار تداعيات إغلاق هرمز مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الحوثية على مطاري جازان ونجران صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الحجاج السوريونالسعوديةالهيئة العامة للطيران المدنيمناسك الحج مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق انطلاق أعمال الاجتماع الـ 52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية في أبوظبي اجتماع في دمشق لتنسيق جهود الاستجابة لمرض شلل الأطفال في سوريا وزير الدفاع يبحث مع نظيره القطري تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية دعم مدارس المتفوقين محور مباحثات بين التربية ووقف المعارف التركية «أوتاد هرئة».. ذاكرة الثمانينيات تعود من خلف القضبان إلى خشبة المسرح في حمص آخر الأخبار ثقافة وفنوندولي تشارك فيه 14 دولة… “معرض الفن بأسعار معقولة” يفتتح في أمستردام منوعات دراسة: ارتفاع مستويات السكر في الدم لسنوات يرتبط بتراجع الذاكرة والإدراك تقاريردمشق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.. سوريا تستذكر ضحايا جرائم النظام البائد