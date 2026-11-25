نحو 10 آلاف حاج سوري تتولى السورية للطيران نقلهم إلى السعودية لأداء مناسك الحج لموسم 1448هـ، بالتنسيق مع إدارة الحج والعمرة بما يسهم في تيسير رحلتهم وتأمين عودتهم.