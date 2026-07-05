شركة صينية تكشف عن روبوتات شبيهة بالبشر بقدرات متقدمة في الحركة والتفاعل

بكين-سانا

تستعد شركة صينية لإحداث نقلة في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر، بعد كشفها عن خطط لإنتاج روبوتات بيونيكية بالحجم الكامل قادرة على محاكاة نسبة كبيرة من الحركات البشرية، إلى جانب التفاعل مع المستخدمين عبر تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة.

ووفقاً لما نقل موقع “Oddity Central” اليوم الأحد، أعلنت شركة UBTECH أن سلسلة الروبوتات الجديدة U1 تمثل خطوة متقدمة في دمج المظهر البشري بالقدرات الذكية، مع توجه نحو الإنتاج التجاري الواسع لهذه الفئة من الروبوتات.

وتشير بيانات الشركة إلى أن الروبوتين الذكر والأنثى من هذه السلسلة، بارتفاع 183 و169 سم على التوالي، يتميزان بوزن أخف من الإنسان الطبيعي، إضافة إلى جلد يحاكي الجلد البشري من حيث الشكل والملمس، ونظام حركة متطور يتيح محاكاة نحو 90% من الحركات الأساسية للإنسان.

كما تعتمد الروبوتات على نظام تعابير وجه متزامن مع الكلام بزمن استجابة لا يتجاوز 20 ميلي- ثانية، إلى جانب نظام ذكاء اصطناعي مخصص للمرافقة طويلة الأمد، قادر على التعرف على أكثر من 20 حالة عاطفية بدقة تتجاوز 90%.

وبحسب الشركة، صُممت سلسلة U1 لتلبية استخدامات متعددة تشمل الرعاية الاجتماعية، وخدمات الضيافة، والتعليم، والرعاية الصحية، والدعم المنزلي، إضافة إلى مجالات السياحة والمعارض والبحث العلمي.

وأعلنت الشركة أنها تلقت أكثر من 10 آلاف طلب شراء لهذه الروبوتات، على أن تتراوح أسعارها بين 17 و145 ألف دولار بحسب المواصفات، مع بدء تسليم الدفعات الأولى منتصف أيلول المقبل.

ويعكس هذا التطور التقدم المتسارع في تقنيات الروبوتات الشبيهة بالبشر، وما تحمله من إمكانات واعدة في مجالات التفاعل والخدمات المختلفة.