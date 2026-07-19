دراسة: أميرات مصر القديمة استخدمن الأسلحة والرماية ‏بصورة فعلية

القاهرة-سانا‌‎ ‎

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة بشأن الحياة اليومية ‏لأميرات الأسرة الثانية عشرة والثالثة عشرة في مصر القديمة، ‏حيث أظهرت أن حملهن الأسلحة لم يكن مجرد رمز للمكانة ‏الاجتماعية، بل ارتبط باستخدام فعلي للرماية، بما يعيد تقييم دور ‏النساء في الأسر الحاكمة خلال تلك الحقبة‎.‎

وذكرت وكالة سبوتنيك، أن الدراسة التي قادها الباحث ستيفان ‏يوراسيك، ونشرتها دورية‎ Frontiers in Environmental ‎Archaeology ‎العلمية الدولية، استندت إلى إعادة تحليل رفات ‏الملك حور وعدد من الأميرات في منطقة دهشور بمحافظة ‏الجيزة، بالاعتماد على التحليل العظمي والفحوص الإشعاعية ‏والأدلة الأثرية‎.‎

وأظهرت الدراسة وجود تغيرات واضحة في عظام الأطراف ‏العلوية واليدين والكتفين لدى الأميرات، تتوافق مع الاستخدام ‏المتكرر للقوس والأسلحة، كما دعمت هذه النتائج المكتشفات ‏الأثرية، ومنها العثور على سهام وأسلحة داخل بعض المقابر، ‏ما يرجح أنها استُخدمت بالفعل خلال حياتهن، وليس بوصفها ‏مقتنيات رمزية‎.‎

وتسهم هذه النتائج في إعادة رسم صورة أكثر دقة لدور ‏الأميرات في مصر القديمة، وتقدم أدلة على تلقيهن تدريبات ‏على الرماية واستخدام السلاح أو ممارستهن أنشطة بدنية ‏مرتبطة به، بما يفتح آفاقاً جديدة لفهم الحياة داخل الأسر الملكية ‏في تلك الفترة‎.‎