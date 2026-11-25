واشنطن-سانا

أتاحت شركة «ميتا» استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي «ميوز» مباشرة عبر الرسائل الخاصة في منصة «إنستغرام»، بما يمكّن المستخدمين من الاستفسار عن المنشورات والأماكن والمنتجات التي يشاهدونها، والتفاعل مع المحتوى دون مغادرة التطبيق.

وذكرت الشركة في إعلان نشرته عبر موقعها الرسمي أول أمس، أن الميزة الجديدة تتيح بدء محادثات مع المساعد الذكي من داخل الرسائل الخاصة، ومشاركة المنشورات معه وطرح الأسئلة المتعلقة بها، فضلاً عن طلب المساعدة في تنفيذ مهام مرتبطة بالمحتوى، مثل البحث والتخطيط.

وأوضحت «ميتا» أن المستخدمين يحتفظون بالتحكم في كيفية استخدام المساعد للمعلومات والمحتوى، إذ لا يشارك «ميوز» المنشورات أو يرسلها إلى الآخرين دون موافقتهم، كما يمكن للمستخدمين مطالبته بحذف معلومات محددة من ذاكرته أو التراجع عن الإجراءات التي نفذها.

وتندرج هذه الميزة ضمن جهود الشركة لتوسيع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها، وتوفير أدوات تفاعلية تساعد المستخدمين على الوصول إلى المعلومات والتعامل مع المحتوى الرقمي من خلال المنصات التي يستخدمونها يومياً.