أنقرة-سانا‏

أكدت تركيا أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا عام ‌‏2019 لتحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، يفتقر إلى أي ‏أساس قانوني، ولا يمس الحقوق السيادية للبلدين ومصالحهما المشروعة في المنطقة.‏

ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين ‏دوران قوله في بيان مساء أمس الخميس: “إن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة ‏للبرلمان الأوروبي يمثل موقفاً سياسياً يفتقر إلى حسن النية ويتجاوز صلاحيات ‏البرلمان”، مشدداً على أن المذكرة الموقعة بإرادة سيادية من البلدين تظل قائمة ولا ‏تتأثر بهذه القرارات.‏

وأشار دوران إلى أن تحقيق السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط يتطلب تعاوناً ‏إقليمياً يستند إلى القانون الدولي ومبادئ الإنصاف، بعيداً عن المواقف السياسية أحادية ‏الجانب.‏

وفي 22 تشرين الأول الماضي، أكد رئيس مجلس النواب الليبي الصالحين عبد النبي، ‏أنّ مذكرة التفاهم مع تركيا تمثل قراراً سيادياً يصب في مصلحة الشعب الليبي، ولا ‏يستهدف أي طرف.‏

وكان مجلس النواب الليبي صوّت بالإجماع في الـ20 من تشرين الأول الماضي على ‏إلغاء قراره الصادر عام 2020 بشأن قطع العلاقات السياسية مع تركيا، واعتماد ‏مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر ‏المتوسط.‏

وتحدد المذكرة الحدود البحرية بين السواحل الجنوبية لتركيا والسواحل الشرقية لليبيا، ‏بما يتيح للبلدين ممارسة حقوقهما السيادية في استكشاف موارد الطاقة، بما فيها النفط ‏والغاز الطبيعي، والتنقيب عنها في المنطقة.‏