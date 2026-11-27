أنقرة-سانا
أكدت تركيا أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا عام 2019 لتحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، يفتقر إلى أي أساس قانوني، ولا يمس الحقوق السيادية للبلدين ومصالحهما المشروعة في المنطقة.
ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران قوله في بيان مساء أمس الخميس: “إن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي يمثل موقفاً سياسياً يفتقر إلى حسن النية ويتجاوز صلاحيات البرلمان”، مشدداً على أن المذكرة الموقعة بإرادة سيادية من البلدين تظل قائمة ولا تتأثر بهذه القرارات.
وأشار دوران إلى أن تحقيق السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط يتطلب تعاوناً إقليمياً يستند إلى القانون الدولي ومبادئ الإنصاف، بعيداً عن المواقف السياسية أحادية الجانب.
وفي 22 تشرين الأول الماضي، أكد رئيس مجلس النواب الليبي الصالحين عبد النبي، أنّ مذكرة التفاهم مع تركيا تمثل قراراً سيادياً يصب في مصلحة الشعب الليبي، ولا يستهدف أي طرف.
وكان مجلس النواب الليبي صوّت بالإجماع في الـ20 من تشرين الأول الماضي على إلغاء قراره الصادر عام 2020 بشأن قطع العلاقات السياسية مع تركيا، واعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وتحدد المذكرة الحدود البحرية بين السواحل الجنوبية لتركيا والسواحل الشرقية لليبيا، بما يتيح للبلدين ممارسة حقوقهما السيادية في استكشاف موارد الطاقة، بما فيها النفط والغاز الطبيعي، والتنقيب عنها في المنطقة.