بروكسل-سانا‏

أعلن رئيس الوزراء الهولندي روب يتين، اليوم الجمعة، أن قادة الاتحاد الأوروبي لم ‏يحرزوا تقدماً في مناقشاتهم بشأن الميزانية طويلة الأمد المقبلة للتكتل، خلال قمتهم ‏المنعقدة في بروكسل، مشيراً إلى أن المفاوضات ستنتقل إلى مرحلة أكثر حدة خلال ‏كانون الأول المقبل.‏

ونقلت وكالة رويترز عن يتين قوله للصحفيين: “إن المسؤولية باتت تقع على عاتق ‏رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لتقديم مقترح محسّن للميزانية، تمهيداً ‏لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى تفاهم بين الدول الأعضاء”.‏

وتواجه مفاوضات إعداد الميزانية طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي للفترة 2028–‌‏2034 خلافات متزايدة بين الدول الأعضاء، على خلفية تباين المواقف بشأن حجم ‏الإنفاق وتوزيعه ومصادر تمويله، في وقت تتداخل فيه هذه المفاوضات مع ملفات ‏سياسية واقتصادية حساسة، أبرزها استمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا، والاستحقاق ‏الرئاسي الفرنسي المقرر في ربيع العام المقبل، وما قد يحمله من تغيرات في توجهات ‏باريس تجاه الاتحاد وسياساته.‏

وتناقش قمة الاتحاد الأوروبي الاستثنائية، المنعقدة في بروكسل يومي 26 و27 ‏تشرين الثاني، مقترحاً معدلاً قدمه رئيس المجلس الأوروبي في الـ 21 من الشهر ‏الجاري، سعياً إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق سياسي قبل نهاية العام، ‏بما يتيح استكمال الإجراءات التشريعية خلال عام 2027، وبدء تنفيذ الميزانية مطلع ‏عام 2028.‏