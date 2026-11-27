بروكسل-سانا
أعلن رئيس الوزراء الهولندي روب يتين، اليوم الجمعة، أن قادة الاتحاد الأوروبي لم يحرزوا تقدماً في مناقشاتهم بشأن الميزانية طويلة الأمد المقبلة للتكتل، خلال قمتهم المنعقدة في بروكسل، مشيراً إلى أن المفاوضات ستنتقل إلى مرحلة أكثر حدة خلال كانون الأول المقبل.
ونقلت وكالة رويترز عن يتين قوله للصحفيين: “إن المسؤولية باتت تقع على عاتق رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لتقديم مقترح محسّن للميزانية، تمهيداً لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى تفاهم بين الدول الأعضاء”.
وتواجه مفاوضات إعداد الميزانية طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي للفترة 2028–2034 خلافات متزايدة بين الدول الأعضاء، على خلفية تباين المواقف بشأن حجم الإنفاق وتوزيعه ومصادر تمويله، في وقت تتداخل فيه هذه المفاوضات مع ملفات سياسية واقتصادية حساسة، أبرزها استمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا، والاستحقاق الرئاسي الفرنسي المقرر في ربيع العام المقبل، وما قد يحمله من تغيرات في توجهات باريس تجاه الاتحاد وسياساته.
وتناقش قمة الاتحاد الأوروبي الاستثنائية، المنعقدة في بروكسل يومي 26 و27 تشرين الثاني، مقترحاً معدلاً قدمه رئيس المجلس الأوروبي في الـ 21 من الشهر الجاري، سعياً إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق سياسي قبل نهاية العام، بما يتيح استكمال الإجراءات التشريعية خلال عام 2027، وبدء تنفيذ الميزانية مطلع عام 2028.