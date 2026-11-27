واشنطن-سانا‏

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الخميس، أن المدير التنفيذي لشركة ‌‏”إنفيديا” الأمريكية جنسن هوانغ لا يشكل تهديداً أمنياً للأمن القومي الأمريكي، مشيراً ‏إلى امتلاكه معلومات كافية تدعم هذا التقييم، ومشيداً بتدخل إدارته الذي أسهم في ‏إعادته إلى منصبه.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله للصحفيين: “أعتقد أنه على ما يرام تماماً”، ‏موضحاً في رده على سؤال بشأن كيفية تأكده من ذلك، رغم إعلان وزارة العدل ‏الأمريكية أنها لم تجرِ أي تحقيق بشأن هوانغ، أن لديه “معلومات كثيرة”.‏

وكشف ترامب أنه ومسؤولين آخرين في إدارته عملوا خلف الكواليس للدفع باتجاه ‏إعادة هوانغ إلى رئاسة “إنفيديا”، معتبراً أن عودته “أمر إيجابي” للشركة، ولا سيما ‏بعد تراجع سهمها عقب استقالته.‏

وقال ترامب: “تابعت ما كان يحدث في الشركة وما كان يجري مع السهم، وأعتقد أن ‏عودته أمر رائع”، مضيفاً أنه يرى أن تدخله كان عملاً مهماً لمصلحة الولايات ‏المتحدة والعالم.‏

وأعاد مجلس إدارة شركة “إنفيديا”، الإثنين الماضي، تعيين هوانغ رئيساً ومديراً تنفيذياً ‏للشركة بالإجماع، في قرار وصفه ترامب حينها بأنه “الصحيح والسليم”.‏

وسبق لهوانغ أن أعلن استقالته من منصبه في 12 تشرين الثاني الجاري، عقب إقراره ‏بإقامة علاقة خارج إطار الزواج مع سيدة أعمال صينية، وسط تقارير إعلامية ‏أمريكية تحدثت عن شبهات بارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية وربما ساعدت ‏الصين في الحصول على رقائق إلكترونية متطورة في انتهاك لقواعد التصدير ‏الأمريكية.‏