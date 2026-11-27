واشنطن-سانا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الخميس، أن المدير التنفيذي لشركة ”إنفيديا” الأمريكية جنسن هوانغ لا يشكل تهديداً أمنياً للأمن القومي الأمريكي، مشيراً إلى امتلاكه معلومات كافية تدعم هذا التقييم، ومشيداً بتدخل إدارته الذي أسهم في إعادته إلى منصبه.
ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله للصحفيين: “أعتقد أنه على ما يرام تماماً”، موضحاً في رده على سؤال بشأن كيفية تأكده من ذلك، رغم إعلان وزارة العدل الأمريكية أنها لم تجرِ أي تحقيق بشأن هوانغ، أن لديه “معلومات كثيرة”.
وكشف ترامب أنه ومسؤولين آخرين في إدارته عملوا خلف الكواليس للدفع باتجاه إعادة هوانغ إلى رئاسة “إنفيديا”، معتبراً أن عودته “أمر إيجابي” للشركة، ولا سيما بعد تراجع سهمها عقب استقالته.
وقال ترامب: “تابعت ما كان يحدث في الشركة وما كان يجري مع السهم، وأعتقد أن عودته أمر رائع”، مضيفاً أنه يرى أن تدخله كان عملاً مهماً لمصلحة الولايات المتحدة والعالم.
وأعاد مجلس إدارة شركة “إنفيديا”، الإثنين الماضي، تعيين هوانغ رئيساً ومديراً تنفيذياً للشركة بالإجماع، في قرار وصفه ترامب حينها بأنه “الصحيح والسليم”.
وسبق لهوانغ أن أعلن استقالته من منصبه في 12 تشرين الثاني الجاري، عقب إقراره بإقامة علاقة خارج إطار الزواج مع سيدة أعمال صينية، وسط تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن شبهات بارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية وربما ساعدت الصين في الحصول على رقائق إلكترونية متطورة في انتهاك لقواعد التصدير الأمريكية.