“فورد” للسيارات تعزز حضورها في أوروبا بطرازات جديدة لمواجهة المنافسة الصينية

لندن-سانا

أعلنت شركة “فورد” الأمريكية لصناعة السيارات عن خطة لإطلاق سبعة طرازات جديدة في الأسواق الأوروبية بحلول عام 2029، وذلك في محاولة لمواجهة التراجع الحاد في مبيعاتها وللتصدي للمنافسة الشديدة التي تفرضها الشركات الصينية في القارة العجوز.

ونقلت رويترز عن رئيس شركة “فورد” في أوروبا، جيم بومبيك، قوله في تصريح: “إن خطتنا تهدف إلى زيادة حصتنا السوقية في وقت يشهد فيه السوق تفككاً كبيراً بسبب كثرة المنافسين”، مؤكداً حاجة الشركة إلى التميز في ظل هذه الظروف.

وانتقد بومبيك الاستراتيجية الأوروبية الحالية للتحول نحو السيارات الكهربائية، معتبراً أن أهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يجب أن تراعي الطلب الفعلي للمستهلكين، مشيراً إلى أن التشريعات يجب أن تدعم السيارات الهجينة والكهربائية ذات المدى الطويل، بدلاً من التركيز الحصري على السيارات الكهربائية بالكامل.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تجري فيه “فورد” إعادة هيكلة واسعة لعملياتها في أوروبا، شملت إغلاق مصنعها في مدينة “سارلويس” الألمانية، وتقليص العمالة في مصنعها بمدينة “كولونيا”.

يُذكر أن شركة “فورد” تراجعت إلى المرتبة الثامنة في السوق الأوروبية العام الماضي بمبيعات بلغت نحو 426 ألف سيارة، بعد أن كانت تحتل المرتبة الرابعة قبل نحو عقد بمبيعات تجاوزت مليون سيارة سنوياً، وفقاً لبيانات مجموعة “إيه.سي.ئي.إيه” الصناعية.