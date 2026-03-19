دراسة: أدوية هشاشة العظام تقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 16%

بكين-سانا

كشفت دراسة طبية حديثة، أن أدوية هشاشة العظام تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف المرتبط، به لدى كبار السن المصابين بهشاشة العظام أو كسور الهشاشة بنسبة 16%

ووفقاً لموقع ميديكال إكسبرس، ذكر باحثون من قسم علم الأدوية والصيدلة في كلية لي كا شينغ للطب بجامعة هونغ كونغ، في دراسة نشرت في مجلة “الزهايمر والخرف”، أن البيسفوسفونات المحتوية على النيتروجين، وهي أدوية شائعة الاستخدام في علاج هشاشة العظام تقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وأجرى الباحثون دراسة واسعة النطاق، شملت أكثر من 120 ألف مريض تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر مصابين بهشاشة العظام أو كسور الهشاشة بين عامي 2005 و2020.

ووجد الباحثون أن مستخدمي مثبطات ارتشاف العظام (NBP) كانوا أقل عرضة بنسبة 16% للإصابة بأمراض العظام المرتبطة بالعمر مقارنةً بالمرضى غير المعالجين، وبنسبة 24% مقارنةً بمن تلقوا أدوية أخرى لهشاشة العظام، وكان هذا الارتباط واضحاً بشكل خاص لدى النساء والمرضى الذين يعانون من كسور في الورك، وقدّر البحث أن علاج 48 مريضاً باستخدام NBPs لمدة خمس سنوات يمكن أن يمنع حالة واحدة من الخرف.

وتقدم هذه الدراسة نهجاً محتملاً للحد من خطر الإصابة بالخرف لدى فئة سكانية معرضة للخطر، باستخدام أدوية جديدة آمنة ومتوفرة على نطاق واسع.