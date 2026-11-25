واشنطن-سانا‏

وافقت شركة “شي إن”، المتخصصة في تجارة الأزياء عبر ‏الإنترنت، على دفع 100 مليون دولار لتسوية اتهامات ‏وجهتها إليها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، تتعلق بتضليل ‏المستهلكين بشأن مواعيد الشحن ومراجعات المنتجات ‏ومصدر القطن المستخدم في بعض السلع، وفق وثائق قضائية ‏قُدّمت أمس الثلاثاء.‏

ونقلت وكالة “رويترز” عن متحدث باسم الشركة قوله: إن ‏الشركة لم تعترف بالمسؤولية عن الاتهامات، ولا تتفق مع ‏بعض ما ورد فيها، مضيفاً أن الشركة وافقت، في إطار ‏التسوية، على مواصلة تعزيز ممارساتها المتعلقة بحماية ‏المستهلك وجهود الامتثال للقوانين.‏

وبموجب التسوية المقترحة، وافقت الشركة على عدم تقديم ‏معلومات مضللة بشأن مواعيد الشحن والتسليم، أو حجب ‏التقييمات السلبية للمنتجات، إلى جانب الالتزام بتوفير خدمة ‏عملاء مناسبة، فيما ستُستخدم قيمة التسوية المالية لتعويض ‏المستهلكين المتضررين.‏

وذكرت لجنة التجارة الفيدرالية في اتهامها أن الشركة حجبت ‏أو حذفت تقييمات سلبية لمنتجاتها، مشيرة إلى أن توجيهات ‏داخلية نصحت الموظفين باستبعاد “التعليقات السيئة للغاية”، ‏ومن بينها شكاوى تتعلق بقطع مجوهرات تترك آثاراً على ‏بشرة العملاء.‏

كما اتهمت اللجنة الشركة بتقديم ادعاءات مضللة بشأن معايير ‏المسؤولية الاجتماعية لدى موردي منتجاتها، ولا سيما السلع ‏التي تحمل علامة “‏evoluSHEIN‏”، والتي قالت الشركة: إنها ‏جاءت من موردين حصلوا على تقييمات أعلى من المتوسط ‏في عمليات تدقيق تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، دون أن ‏تتمكن من تقديم عمليات تدقيق مستقلة تدعم هذه الادعاءات ‏كما وجهت اللجنة اتهامات أخرى متنوعة.‏

وتأتي هذه القضية في ظل سلسلة من الإجراءات الرقابية التي ‏واجهتها الشركة في دول أوروبية، إذ فرضت السلطات ‏الفرنسية عليها في وقت سابق غرامات تجاوزت 200 مليون ‏يورو خلال عامي 2025 و2026، بسبب مخالفات تتعلق ‏بالممارسات التجارية وحماية المستهلك والخصوصية، كما ‏غرّمتها ولاية نيويورك الأمريكية عام 2022 مبلغ 1.9 ‏مليون دولار بسبب إخفاقات في حماية بيانات العملاء، عقب ‏اختراق إلكتروني طال عشرات الملايين من الحسابات التابعة ‏لعلامتي “شي إن” و”روموي”.‏