واشنطن-سانا
وافقت شركة “شي إن”، المتخصصة في تجارة الأزياء عبر الإنترنت، على دفع 100 مليون دولار لتسوية اتهامات وجهتها إليها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، تتعلق بتضليل المستهلكين بشأن مواعيد الشحن ومراجعات المنتجات ومصدر القطن المستخدم في بعض السلع، وفق وثائق قضائية قُدّمت أمس الثلاثاء.
ونقلت وكالة “رويترز” عن متحدث باسم الشركة قوله: إن الشركة لم تعترف بالمسؤولية عن الاتهامات، ولا تتفق مع بعض ما ورد فيها، مضيفاً أن الشركة وافقت، في إطار التسوية، على مواصلة تعزيز ممارساتها المتعلقة بحماية المستهلك وجهود الامتثال للقوانين.
وبموجب التسوية المقترحة، وافقت الشركة على عدم تقديم معلومات مضللة بشأن مواعيد الشحن والتسليم، أو حجب التقييمات السلبية للمنتجات، إلى جانب الالتزام بتوفير خدمة عملاء مناسبة، فيما ستُستخدم قيمة التسوية المالية لتعويض المستهلكين المتضررين.
وذكرت لجنة التجارة الفيدرالية في اتهامها أن الشركة حجبت أو حذفت تقييمات سلبية لمنتجاتها، مشيرة إلى أن توجيهات داخلية نصحت الموظفين باستبعاد “التعليقات السيئة للغاية”، ومن بينها شكاوى تتعلق بقطع مجوهرات تترك آثاراً على بشرة العملاء.
كما اتهمت اللجنة الشركة بتقديم ادعاءات مضللة بشأن معايير المسؤولية الاجتماعية لدى موردي منتجاتها، ولا سيما السلع التي تحمل علامة “evoluSHEIN”، والتي قالت الشركة: إنها جاءت من موردين حصلوا على تقييمات أعلى من المتوسط في عمليات تدقيق تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، دون أن تتمكن من تقديم عمليات تدقيق مستقلة تدعم هذه الادعاءات كما وجهت اللجنة اتهامات أخرى متنوعة.
وتأتي هذه القضية في ظل سلسلة من الإجراءات الرقابية التي واجهتها الشركة في دول أوروبية، إذ فرضت السلطات الفرنسية عليها في وقت سابق غرامات تجاوزت 200 مليون يورو خلال عامي 2025 و2026، بسبب مخالفات تتعلق بالممارسات التجارية وحماية المستهلك والخصوصية، كما غرّمتها ولاية نيويورك الأمريكية عام 2022 مبلغ 1.9 مليون دولار بسبب إخفاقات في حماية بيانات العملاء، عقب اختراق إلكتروني طال عشرات الملايين من الحسابات التابعة لعلامتي “شي إن” و”روموي”.