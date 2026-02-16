مركب دوائي ياباني واعد لتسريع ضبط الساعة البيولوجية وعلاج اضطراب “جيت لاغ”

طوكيو-سانا

توصل باحثون يابانيون إلى تطوير مركب دوائي جديد يُتوقع أن يسهم في إعادة توازن الساعة البيولوجية للجسم، ما قد يوفر حلاً فعالاً لاضطراب اختلاف التوقيت المعروف بـ “جيت لاغ” الذي يصيب المسافرين عند الانتقال بين مناطق زمنية مختلفة، إضافة إلى مساعدة العاملين بنظام المناوبات الليلية على استعادة انتظام دورة النوم والاستيقاظ بوتيرة أسرع.

وذكر الموقع العلمي “يوريكا أليرت” التابع للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، والمتخصص في نشر الأبحاث العلمية والطبية، أن الدراسة أجراها فريق بحثي من عدة مؤسسات أكاديمية يابانية، بينها جامعة كانازاوا، وجامعة أوساكا، وجامعة تويوهاشي للتكنولوجيا، ومعهد طوكيو للعلوم.

وأظهرت النتائج أن المركب الجديد، الذي أُطلق عليه اسم “MIC-628”، قادر على تسريع إعادة ضبط الساعة الداخلية للجسم، ما يقلص فترة التأقلم مع التغيرات الزمنية إلى نحو النصف، مقارنة بالوسائل التقليدية.

وبينت التجارب أن المركب يعمل عبر التأثير في بروتينات رئيسية تنظّم الإيقاع اليومي، حيث ينشّط جيناً مسؤولاً عن تنظيم دورات النوم واليقظة، كما يرتبط ببروتين آخر يسهم في تقديم توقيت الساعة البيولوجية، وفي اختبارات أُجريت على فئران خضعت لتغيير مفاجئ في دورة الضوء والظلام بمقدار ست ساعات، وتكيفت الحيوانات التي تلقت المركب خلال أربعة أيام، مقابل سبعة أيام لغير المعالجة.

ويُعد هذا التطور خطوة متقدمة نحو ابتكار علاجات أكثر دقة لاضطرابات النوم واختلال الساعة البيولوجية، فيما أكد الباحثون ضرورة إجراء مزيد من الدراسات السريرية للتحقق من سلامة المركب، وفعاليته لدى البشر قبل اعتماده علاجاً رسمياً.