اكتشاف جزيء في دم الأفاعي قد يغيّر أساليب علاج السمنة

واشنطن-سانا

توصل علماء إلى اكتشاف جزيء في دم الأفاعي يُعرف باسم pTOS، قد يفتح آفاقاً جديدة لتطوير أدوية لإنقاص الوزن، بعد أن أظهرت تجارب على الحيوانات قدرته على تقليل الشهية والمساعدة في فقدان الوزن دون التأثير على الطاقة أو الكتلة العضلية.

ووفقاً لدراسة نُشرت في دورية Nature Metabolism، قام باحثون من جامعات ستانفورد وكولورادو وبايلور الأمريكية بتحليل دم الأفاعي، ولا سيما الأفعى “الأصلة البورمية”، قبل وبعد تناول الطعام لرصد التغيرات الكيميائية المرتبطة بعملية الهضم.

وأظهرت النتائج ارتفاع مستوى جزيء pTOS بشكل ملحوظ بعد الأكل، حيث يسهم في تنظيم الشهية عبر التأثير في إشارات الدماغ المسؤولة عن الجوع والشبع.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الآلية تختلف عن الأدوية التقليدية لعلاج السمنة، إذ تعتمد على عملية طبيعية في الجسم، ما قد يتيح تطوير علاجات أكثر توازناً وأماناً.

ولفتوا إلى أن هذه النتائج لا تزال في مراحلها الأولية، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات لتقييم فعاليتها وسلامتها قبل الانتقال إلى التجارب السريرية على البشر.

والأفعى “الأصلة البورمية”، ضخمة غير سامة، تعيش في آسيا، وتُستخدم كثيراً في الدراسات العلمية بسبب قدرتها الفريدة على الهضم والتكيف.