دراسة علمية تكشف اختلافاً جزيئياً في دماغ المرأة يفسر ارتفاع اضطراب ما بعد الصدمة لديها

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن دماغ المرأة يعتمد آلية جزيئية مختلفة عن دماغ الرجل في تكوين وتخزين ذكريات الخوف، وهو ما قد يفسر ارتفاع معدلات الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة لدى النساء مقارنة بالرجال، وفق ما أفاد موقع Neuroscience News أول أمس نقلاً عن الدراسة.

وأوضحت الدراسة أن فريقاً بحثياً من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، بقيادة العالم تيموثي جاروم، الأستاذ المشارك في علم الأحياء العصبية بكلية الزراعة وعلوم الحياة، قاموا بدراسة الآليات الجزيئية المرتبطة بتكوين الذاكرة والانفعالات.

وبيّنت النتائج المنشورة في دورية Behavioural Brain Research العلمية، أن هذا الاختلاف يرتبط بعلامة جزيئية تُعرف باسم “تعدد اليوبيكويتين K27″، والتي تلعب دوراً محورياً في كيفية معالجة دماغ الإناث لذكريات الخوف وتثبيتها، في حين لم تُسجل التأثيرات ذاتها لدى الذكور.

وأشارت الدراسة، التي اعتمدت على نماذج حيوانية، إلى أن هذه العلامة الجزيئية تزداد في منطقة الحصين المرتبطة بالذاكرة لدى الإناث بعد التعرض لمثيرات الخوف، بينما لم تُلاحظ تغيرات مماثلة في اللوزة الدماغية المسؤولة عن الاستجابات الانفعالية.

وأضاف الباحثون: إن خفض مستويات هذا المؤشر الجزيئي يؤدي إلى تراجع قدرة الإناث على تثبيت ذكريات الخوف دون تأثير واضح لدى الذكور، ما يدعم فرضية وجود اختلافات بيولوجية بين الجنسين في آليات الذاكرة.

وفي ضوء هذه النتائج، يرى الباحثون أن فهم الآليات الجزيئية المختلفة في دماغي المرأة والرجل قد يفتح آفاقاً جديدة لتطوير علاجات أكثر دقة لاضطراب ما بعد الصدمة، تراعي الفروق البيولوجية، وتسهم في تحسين استراتيجيات التشخيص والعلاج مستقبلاً.