توثيق أكبر مستعمرة مرجانية معروفة قبالة سواحل أستراليا

كانبرا-سانا

أُعلن في أستراليا عن اكتشاف وتوثيق أكبر مستعمرة مرجانية معروفة في العالم ضمن الحاجز المرجاني العظيم، حيث تمتد لنحو 111 متراً وتغطي مساحة تقارب 3973 متراً مربعاً، ما يجعلها من أبرز التكوينات المرجانية المسجلة عالمياً.

ووفق بيان صادر عن منظمة «Citizens of the Reef» التي تُعنى بحماية الحاجز المرجاني العظيم، تُعدّ المستعمرة الأكبر التي جرى توثيقها ورسم خريطة دقيقة لها حتى الآن، فيما نقلت شبكة «سي إن إن» أن اكتشافها جاء على يد منسقة العمليات البحرية في المنظمة صوفي كالكوسكي-بوب ووالدتها الغواصة المحترفة جان بوب، اللتين أشارتا إلى أن تقنيات النمذجة المكانية المستخدمة ستسهم في مراقبة أي تغيّرات قد تطرأ عليها مستقبلاً.

ويتميز الموقع بتيارات مد وجزر قوية وانخفاض تأثره بالأعاصير المدارية مقارنة بمناطق أخرى، ما يرجّح مساهمة هذه الظروف في تشكّل الهيكل المرجاني الضخم، في حين أُبقي موقعه الدقيق سرياً حفاظاً عليه، وخاصةً أن الحاجز المرجاني العظيم يواجه تحديات بيئية متزايدة نتيجة ارتفاع درجات حرارة البحار وظاهرة ابيضاض المرجان.

ويُعدّ الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا موطناً لتنوع بيولوجي واسع، غير أنه يواجه تحديات بيئية متصاعدة نتيجة ظاهرة ابيضاض المرجان المرتبطة بارتفاع درجات حرارة البحار، ما يمنح هذا الاكتشاف أهمية خاصة في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها هذا النظام البيئي.