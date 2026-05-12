الداخلية السورية توقع في ‏أنقرة بروتوكول تعاون مع ‏قيادة قوات ‏الدرك التركية

أنقرة-سانا
وقّعت إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية السورية، في العاصمة التركية أنقرة اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدرك التركية “الجندرما”، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتطوير برامج التأهيل الأمني.
وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام، أن البروتوكول يتضمن تنفيذ دورات تخصصية متقدمة في مجالات البحث الجنائي، وعلوم مسرح الجريمة، وتدريب الكلاب البوليسية، إلى جانب برامج أخرى تسهم في تطوير مهارات الكوادر الأمنية ورفع جاهزيتها المهنية والميدانية وفق أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة عالمياً.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية السورية لتوسيع شراكاتها مع المؤسسات النظيرة والاستفادة من الخبرات المتقدمة في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية.