الداخلية السورية توقع في ‏أنقرة بروتوكول تعاون مع ‏قيادة قوات ‏الدرك التركية

أنقرة-سانا

وقّعت إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية ‏السورية، في ‏العاصمة التركية أنقرة اليوم الثلاثاء، بروتوكول ‏تعاون مع قيادة ‏قوات الدرك التركية “الجندرما”، بهدف ‏تعزيز التعاون المشترك ‏وتطوير برامج التأهيل الأمني‎.‎

وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام، أن البروتوكول ‏يتضمن تنفيذ دورات تخصصية ‏متقدمة في مجالات البحث الجنائي، ‏وعلوم مسرح ‏الجريمة، وتدريب الكلاب البوليسية، إلى جانب ‏برامج ‏أخرى تسهم في تطوير مهارات الكوادر الأمنية ورفع ‌‏جاهزيتها المهنية والميدانية وفق أحدث الأساليب ‏والتقنيات المعتمدة ‏عالمياً‎.‎

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية السورية ‏لتوسيع ‏شراكاتها مع المؤسسات النظيرة والاستفادة من ‏الخبرات المتقدمة ‏في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية‎.‎

