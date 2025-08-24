“رسالة أمل”… مشروع فني لشابة سورية يعتمد على فن “التيراريوم”

دمشق-سانا

بأناملها الدقيقة ورؤيتها الفنية، جسّدت الشابة السورية روان الحباس مفهوماً معاصراً للجمال الطبيعي، عبر مشروعها الفني “رسالة أمل” الذي يدمج بين فن “التيراريوم” النباتي وفلسفة التصميم الهادئ، ليخلق حديقة مصغرة تنبض بالحياة داخل أوعية زجاجية شفافة، تمنح المساحات المغلقة روحاً من السكينة والتجدد.

وتوضح الحباس في حديثها لمراسلة سانا أن فن التيراريوم يقوم على تصميم مناظر طبيعية وحدائق صغيرة داخل حاويات زجاجية، سواء أكانت مغلقة أم مفتوحة، حيث لا يُنظر إليه كعنصر ديكور فقط، بل كـ”رسالة بصرية ووجدانية تعيد للإنسان شعوره بالاتصال بالأرض وتمنحه لحظة سلام وسط فوضى الحياة اليومية”.

انسجام التفاصيل ومهارة التكوين

تؤمن الحباس أن الانسجام هو جوهر هذا الفن، مشيرةً إلى أنها تولي عناية خاصة لاختيار التربة، وتوزيع الأحجار، وانتقاء النباتات والزينة، وصولاً إلى الوعاء الزجاجي الذي يحتضن التكوين النهائي، وتستخدم نباتات داخلية مثل “السرخسيات” و”الفيتونيا” لتحملها ظروف البيئة المغلقة، بينما تفضل نبات “البوتوس” في الأحواض المفتوحة لما يتميز به من مرونة وسهولة في العناية، إضافة إلى شكله الجمالي الطبيعي.

من الطفولة إلى مشروع نابض بالحياة

تعود بداية شغف الحباس بهذا الفن إلى طفولتها، حيث نشأت في منزل يفيض بالخضار برعاية والدها المهندس الزراعي المتخصص في تنسيق الحدائق، وهو ما زرع في داخلها حب النباتات، وولّد لديها حساً فنياً وفضولاً علمياً قادها لاحقاً إلى تحويل هذا الشغف إلى مشروع مشترك مع شقيقتها، يجمع بين التصميم والجمال الطبيعي.

من الديكور إلى الثقافة البصرية

وحول التفاعل مع أعمالها، عبّرت الحباس عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية، التي رأت فيها دافعاً كبيراً للاستمرار، موضحةً أن البعض يراه مجرد ديكور جميل، بينما يلمسه آخرون طاقة إيجابية حقيقية تضيف عمقاً وروحاً إلى تفاصيل يومهم.

وتطمح الحباس إلى تطوير مشروعها ليصل إلى مساحات أوسع مثل المقاهي، والشركات، والساحات العامة، مؤكدةً أن فن التيراريوم قادر على أن يتحول إلى ثقافة بصرية تعزز مفهوم الاستدامة، وتعيد ربط الإنسان بالطبيعة في ظل الإيقاع السريع للحياة العصرية.

حين تنمو الحياة في أضيق الزوايا

في زمن يزداد فيه البعد عن الطبيعة، يبرز التيراريوم نافذة صغيرة تختصر الجمال وتُعيد تشكيل علاقتنا بالبيئة، مؤكداً أن الحياة يمكن أن تنمو حتى في أضيق الزوايا، إذا وجدت الرعاية والاهتمام.