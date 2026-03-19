دراسة: توقيت المكافآت يعزز كفاءة التعلم في الدماغ

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن توقيت تقديم المكافآت يلعب دوراً أساسياً في عملية التعلم داخل الدماغ، متجاوزاً في تأثيره عدد مرات التكرار، ما يسلط الضوء على آليات جديدة في بناء الروابط الذهنية واتخاذ القرارات.

ووفقاً لما نشره موقع «MedicalXpress» العلمي، أجرى الدراسة باحثون من جامعتي كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وبيركلي، حيث بيّنت النتائج أن الدماغ يتعلم بشكل أكثر فاعلية عندما تكون الفواصل الزمنية بين المكافآت أطول.

وأوضحت الدراسة أن جودة التعلم ترتبط بالتوقيت الكلي للمكافآت، وليس فقط بتكرارها، ما يعيد النظر في الأساليب التقليدية المعتمدة على التكرار المستمر.

وأشار الباحثون إلى أن نشاط ناقل الدوبامين في النواة المتكئة، وهي مركز المكافأة والتحفيز في الدماغ، يتبع نمطاً زمنياً محدداً، حيث تزداد قوة الاستجابة التعليمية مع زيادة الفاصل الزمني بين المكافآت.

وتفسر هذه النتائج تفوق أساليب التعلم القائمة على التباعد الزمني مقارنة بالتكرار المتواصل، ما يفتح آفاقاً جديدة في فهم آليات التعلم.

وتمهد هذه المعطيات لتطوير استراتيجيات تعليمية وتدريبية أكثر كفاءة، إضافة إلى تعزيز فهم الاضطرابات المرتبطة بسلوك المكافأة، وإمكانية توظيفها في تحسين تقنيات الذكاء الاصطناعي.