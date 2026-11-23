نيودلهي-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة نفذها باحثون من جامعة مانيبال للتعليم العالي في الهند، أن إضافة تمارين تقوية عضلات الجذع، ولا سيما عضلات البطن، إلى برامج إعادة تأهيل الركبة قد تساعد على تخفيف الألم وتحسين الحركة والأداء البدني ونوعية الحياة لدى المصابين بالتهاب مفصل الركبة.

وذكر موقع «ساينس أليرت» العلمي، أول أمس، أن تجربة سريرية عشوائية نُشرت في مجلة «Scientific Reports» العلمية، توصلت إلى أن الجمع بين تمارين تقوية الركبة وتمارين عضلات الجذع يحقق نتائج أفضل من برامج التأهيل التقليدية وحدها، وشملت الدراسة 100 شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و80 عاماً، يعانون من التهاب مفصل الركبة بدرجات خفيفة إلى متوسطة.

وقسّم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين، خضعت الأولى لبرنامج تأهيل تقليدي يركز على تقوية العضلات المحيطة بالركبة وتحسين نطاق حركتها، فيما جمعت المجموعة الثانية بين هذه التمارين وتدريبات تقوية عضلات الجذع، مثل شد عضلات البطن وتمرين البلانك.

واستمر البرنامج التدريبي 12 أسبوعاً، تضمنت الأسابيع الأربعة الأولى تمارين تحت إشراف متخصصين، تلتها ثمانية أسابيع من التدريب المنزلي.

وأظهرت النتائج تراجع الألم أثناء الراحة لدى المجموعتين، إلا أن المشاركين الذين أضافوا تمارين تقوية الجذع حققوا تحسناً أكبر في الأداء البدني، وانخفاضاً أوضح في الألم أثناء الحركة، إلى جانب تحسن نوعية الحياة.

ورجّح الباحثون أن تسهم تقوية عضلات الجذع وتحسين التحكم في وضعية الجسم في تعزيز استقراره وتوزيع الأحمال بصورة أفضل، ما قد يساعد على تقليل الضغط الواقع على الأطراف السفلية وتحسين القدرة على الحركة لدى المصابين بالتهاب مفصل الركبة.

والتهاب مفصل الركبة هو حالة تصيب المفصل نتيجة حدوث التهاب أو تآكل تدريجي في الغضروف الذي يغطي نهايات العظام، ما قد يؤدي إلى الشعور بالألم والتيبس والتورم وصعوبة الحركة.