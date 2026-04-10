البستنة.. نشاط بسيط يعزز الصحة الجسدية والنفسية

عواصم-سانا

تسهم ممارسة البستنة بشكل يومي في تحسين الصحة العامة، إذ يعد قضاء وقت قصير في العناية بالنباتات وسيلة فعالة لتعزيز اللياقة البدنية، وتقليل مستويات التوتر، في ظل تزايد الاهتمام بالبحث عن أنماط حياة صحية سهلة التطبيق.

ولا تقتصر أهمية هذا النشاط على كونه هواية، بل بات يُنظر إليه كجزء من نمط الحياة الصحية، حيث يجمع بين الحركة الجسدية والتواصل مع الطبيعة، ما ينعكس إيجاباً على صحة الإنسان الجسدية والنفسية على حد سواء.

فوائد صحية تبدأ بنصف ساعة يومياً

ووفقاً لموقع “DW” الألماني، فإن تخصيص نحو 30 دقيقة يومياً للعمل في الحديقة يمكن أن يسهم في تحسين صحة القلب وتقوية العظام، إضافة إلى تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السكري وأمراض القلب، وتحسين الحالة النفسية بشكل ملحوظ.

وتشير المعطيات إلى أن هذا الوقت القصير نسبياً، كفيل بإحداث فرق واضح في نمط الحياة، وخاصة إذا تم الالتزام به بشكل منتظم، حيث يؤدي إلى تعزيز النشاط البدني اليومي دون الحاجة إلى ممارسة تمارين رياضية تقليدية.

نشاط بدني يعزز اللياقة والصحة العامة

تظهر دراسات صحية وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC)، أن الأنشطة المرتبطة بالبستنة، مثل الحفر وإزالة الأعشاب وترتيب التربة وسقي النباتات، تندرج ضمن الأنشطة البدنية متوسطة الشدة، ما يجعلها بديلاً مناسباً للعديد من التمارين، ويسهم في تعزيز اللياقة القلبية وقوة العضلات.

كما أن هذه الأنشطة تتطلب استخدام مجموعات عضلية مختلفة، الأمر الذي يساعد على تحسين التوازن الجسدي وزيادة القدرة على التحمل، إضافة إلى دورها في دعم صحة العظام، وخاصة لدى كبار السن.

وتساعد الأنشطة المرتبطة بالطبيعة، ومنها البستنة، في تقليل مستويات القلق والإجهاد، من خلال كسر نمط التفكير المستمر، ومنح الدماغ فرصة للراحة وإعادة التوازن النفسي.

تقليل التوتر وتحسين الحالة النفسية

يؤكد خبراء بحسب الموقع الرسمي لمؤسسة “Cleveland Clinic” الطبية الأمريكية المتخصصة في العلاج الطبي والبحث العلمي، أن التواجد في المساحات الخضراء يسهم في خفض التوتر خلال فترة قصيرة، حيث إن قضاء نحو 20 دقيقة في الطبيعة قد يكون كافياً لتحسين المزاج وتهدئة الذهن.

تعزيز الروابط الاجتماعية وجودة الحياة

وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية (WHO)، لا تقتصر فوائد البستنة على الجانب الجسدي والنفسي فقط، بل تمتد لتشمل الجانب الاجتماعي، إذ تسهم في تقليل الشعور بالوحدة، وتعزز فرص التواصل بين الأفراد، وخاصة من خلال الحدائق المشتركة أو الأنشطة المجتمعية المرتبطة بالزراعة.

كما أن المشاركة في هذا النوع من الأنشطة، تخلق بيئة إيجابية تشجع على التعاون وتبادل الخبرات، ما يعزز الشعور بالانتماء ويقوي الروابط الاجتماعية بين الأفراد.

غذاء صحي ونمط حياة متوازن

من ناحية أخرى، واستناداً إلى بيانات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، توفر زراعة الخضروات والأعشاب في المنزل، إمكانية الحصول على غذاء طازج وصحي، ما يسهم في تحسين النظام الغذائي وتقليل الاعتماد على المنتجات المصنعة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الصحة العامة.

وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يشاركون في زراعة طعامهم، يميلون إلى اتباع أنماط غذائية أكثر توازناً، مع زيادة استهلاك الخضروات والفواكه، ما يدعم الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.

وتؤكد المعطيات أن البستنة تمثل خياراً بسيطاً وفعالاً لدعم نمط حياة صحي متكامل، يجمع بين النشاط البدني والراحة النفسية والتواصل الاجتماعي، دون الحاجة إلى تجهيزات معقدة أو تكاليف مرتفعة.

وفي ظل تسارع وتيرة الحياة الحديثة، تبقى البستنة واحدة من الأنشطة القليلة التي توفر توازناً بين الجسد والعقل، ما يجعلها وسيلة عملية لتحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة على المدى الطويل.