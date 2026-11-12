إنستغرام يوسّع استخدام الذكاء الاصطناعي للتحقق من أعمار المستخدمين

واشنطن-سانا

وسّعت شركة «ميتا» نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقدير أعمار المستخدمين على منصة «إنستغرام» ليشمل مختلف أنحاء العالم، بهدف اكتشاف حسابات المراهقين وإخضاعها لإعدادات حماية تتناسب مع أعمارهم، حتى في حال إدخالهم تواريخ ميلاد تشير إلى أنهم تجاوزوا سن الثامنة عشرة.

وذكر موقع «تك كرانش» التقني أول أمس، أن التقنية تعتمد على تحليل محتوى الحسابات للكشف عن مؤشرات تدل على عمر المستخدم، من خلال المنشورات والتعليقات والسير الذاتية والتعليقات التوضيحية، بما في ذلك الإشارات إلى أعياد الميلاد والصفوف الدراسية، فضلاً عن تحليل الصور ومقاطع الفيديو لرصد مؤشرات بصرية، مثل الطول وبنية الجسم.

وتتيح إعدادات حسابات المراهقين على «إنستغرام» مجموعة من تدابير الحماية، تشمل تقييد الرسائل المباشرة بحيث تقتصر على الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم أو تربطه بهم صلات سابقة، وإخفاء التعليقات المسيئة، وجعل الحسابات خاصة بصورة افتراضية، بهدف توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للمستخدمين الأصغر سناً.

وأشارت الشركة إلى مواصلة توسيع استخدام هذه التقنية على منصة «فيسبوك»، مع خطط لإطلاقها عالمياً على «ثريدز» في وقت لاحق من العام الجاري، في إطار جهودها للكشف عن الحسابات التي قد تعود لأطفال دون سن 13 عاماً، أو لمراهقين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً.

ويأتي هذا التوسع وسط تزايد الضغوط القانونية على الشركة بشأن تأثير منصاتها في صحة المراهقين وسلامتهم.