دراسة: الروبوتات تساعد في الكشف عن الخلايا السرطانية ‏الكامنة

‎ ‎لندن-سانا‏

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت في مجلة ساينس أدفانسز ‏عن نجاح باحثين في استخدام روبوتات متطورة لرصد الخلايا ‏السرطانية التي تبقى كامنة بعد العلاج والقضاء عليها، ما قد ‏يسهم في تطوير علاجات أكثر فاعلية للحد من عودة المرض أو ‏تأخير انتشاره‎.‎

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ونقلت رويترز عن الدراسة التي أعدها ستيف ألتشولر، من ‏جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو قولها أن هذه الخلايا، ‏المعروفة بالخلايا “الصامدة”، نادرة للغاية إذ لا تتجاوز خلية ‏واحدة من بين كل ألف خلية سرطانية، إلا أنها قد تكون مسؤولة ‏عن عودة الإصابة بالسرطان بعد العلاج‎.‎

واعتماداً على عينات من سرطان الرئة، حدد الباحثون نحو 10 ‏آلاف تباين خلوي يمكن أن يساعد الخلايا السرطانية على ‏مقاومة العلاج والبقاء على قيد الحياة‎.‎

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وللتغلب على صعوبة إجراء آلاف التجارب المخبرية التقليدية، ‏طور الفريق منصة روبوتية تضم آلاف الأورام المصغرة داخل ‏حاضنات خاضعة للرقابة، فيما تولت أذرع روبوتية تنفيذ ‏مراحل الاختبار ونقل العينات بين محطات التجارب‎.‎

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وأظهرت نتائج الدراسة أن تسعة من أصل 94 دواءً خضعت ‏للاختبار حققت فعالية متسقة ضد الخلايا “الصامدة”، ما يشير ‏إلى وجود نقاط ضعف مشتركة يمكن استهدافها علاجيا لدى ‏أنواع مختلفة من الأورام‎.‎

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وقال ستيف ألتشولر، الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة ‏كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: إن النتائج كشفت أنماطاً متشابهة ‏بين عينات متعددة، بما قد يساعد مستقبلاً في التنبؤ بالعلاجات ‏الأكثر فاعلية لمواجهة الخلايا السرطانية ومنع عودتها.‏