دراسة: الروبوتات تساعد في الكشف عن الخلايا السرطانية ‏الكامنة

لندن-سانا
كشفت دراسة علمية حديثة نشرت في مجلة ساينس أدفانسز عن نجاح باحثين في استخدام روبوتات متطورة لرصد الخلايا السرطانية التي تبقى كامنة بعد العلاج والقضاء عليها، ما قد يسهم في تطوير علاجات أكثر فاعلية للحد من عودة المرض أو تأخير انتشاره.
ونقلت رويترز عن الدراسة التي أعدها ستيف ألتشولر، من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو قولها أن هذه الخلايا، المعروفة بالخلايا “الصامدة”، نادرة للغاية إذ لا تتجاوز خلية واحدة من بين كل ألف خلية سرطانية، إلا أنها قد تكون مسؤولة عن عودة الإصابة بالسرطان بعد العلاج.
واعتماداً على عينات من سرطان الرئة، حدد الباحثون نحو 10 آلاف تباين خلوي يمكن أن يساعد الخلايا السرطانية على مقاومة العلاج والبقاء على قيد الحياة.
وللتغلب على صعوبة إجراء آلاف التجارب المخبرية التقليدية، طور الفريق منصة روبوتية تضم آلاف الأورام المصغرة داخل حاضنات خاضعة للرقابة، فيما تولت أذرع روبوتية تنفيذ مراحل الاختبار ونقل العينات بين محطات التجارب.
وأظهرت نتائج الدراسة أن تسعة من أصل 94 دواءً خضعت للاختبار حققت فعالية متسقة ضد الخلايا “الصامدة”، ما يشير إلى وجود نقاط ضعف مشتركة يمكن استهدافها علاجيا لدى أنواع مختلفة من الأورام.
وقال ستيف ألتشولر، الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: إن النتائج كشفت أنماطاً متشابهة بين عينات متعددة، بما قد يساعد مستقبلاً في التنبؤ بالعلاجات الأكثر فاعلية لمواجهة الخلايا السرطانية ومنع عودتها.