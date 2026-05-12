تطوير بخاخ أنفي نانوي للإسعافات الأولية لحالات السكتة الدماغية

هونغ كونغ-سانا

طوّر فريق بحثي من قسم علم الأدوية والصيدلة في كلية لي كا شينغ للطب بجامعة هونغ كونغ، بالتعاون مع مركز InnoHK للأجهزة الطبية الحيوية المتقدمة، بخاخاً أنفياً نانوياً يُعد الأول من نوعه عالمياً، مخصصاً كإجراء إسعافي أولي لحالات السكتة الدماغية الإقفارية قبل الوصول إلى المستشفى.



وبينت الدراسة التي نُشرت نتائجها عبر المنصة الرسمية للأخبار البحثية التابعة لجامعة HKU Press Releases، أن هذا الابتكار جاء ثمرة عمل بحثي تراكمي استمر لأكثر من عقد من الزمن، قادته البروفيسورة أفيڤا تشاو شينغ-فونغ، الأستاذة المشاركة في قسم علم الأدوية والصيدلة، وصولاً إلى الإعلان عن نتائجه النهائية في عام 2026، مؤكدة فعالية التقنية في تقليل الأضرار الدماغية الناتجة عن السكتات.



وأشارت الدراسة إلى أن البخاخ يعتمد على منصة تقنية “النانو في الميكرون”، التي تتيح تحويل الدواء إلى جسيمات دقيقة قادرة على تجاوز الحاجز الدموي الدماغي، ما يسمح بوصوله مباشرة إلى أنسجة الدماغ عبر التجويف الأنفي دون الحاجة إلى حقن أو تدخل جراحي ويعمل عبر أربع مراحل رئيسية تشمل الاستنشاق والترسيب والتفتيت والتوصيل، حيث يتحول المسحوق الدوائي إلى جزيئات نانوية عند ملامسة مخاط الأنف، لتنتقل عبر المسارات العصبية الأنفية إلى الدماغ، وتوفر تدخلاً علاجياً سريعاً في المراحل المبكرة من الإصابة.



وأظهرت التجارب ما قبل السريرية أن استخدام البخاخ خلال 30 دقيقة من حدوث السكتة الدماغية أسهم في تقليل حجم الضرر الدماغي بأكثر من 80 بالمئة، مع تعزيز حماية الخلايا العصبية والحفاظ على الوظائف الحركية، إضافة إلى تقليل الالتهابات ومنع موت الخلايا.



وأكد الباحثون أن هذا الابتكار لا يهدف إلى استبدال العلاجات الطبية التقليدية داخل المستشفيات، بل إلى العمل كإجراء إسعافي مبكر يسبق التدخل الطبي المتخصص، بما يسهم في تقليل المضاعفات والوفيات الناتجة عن السكتات الدماغية.



كما يدرس الباحثون توسيع تطبيقات هذه المنصة لتشمل علاج أمراض عصبية أخرى مثل الزهايمر والأمراض التنكسية العصبية والالتهابات الدماغية، بعد إثبات فعاليتها وسلامتها في الدراسات الأولية.

ويتميز البخاخ بسهولة الاستخدام وقابليته للحمل، ما يجعله مرشحاً ليكون أداة إسعافية متاحة على نطاق مجتمعي واسع مستقبلاً.