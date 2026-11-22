كانبرا-سانا

أتاحت منصة التصميم الأسترالية «كانفا» للمستخدمين إمكانية التحكم في ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أدواتها، من خلال خيارات تسمح بإيقاف هذه الميزات أو تشغيلها، إلى جانب تقليل ظهور المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي في مكتبة المنصة، بما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في اختيار الأدوات وطريقة استخدامها.

وذكرت المنصة في إعلان نشرته على موقعها الرسمي أول أمس، أن خيارات التحكم الجديدة تتيح للمستخدمين تحديد مدى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في أدوات التصميم، وتخصيص تجربة البحث والتصفح في مكتبتها، بما يتناسب مع تفضيلاتهم.

ويمكن للمستخدمين إيقاف ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي أو تشغيلها من إعدادات الحساب، عبر الدخول إلى الملف الشخصي ثم إعدادات الصلاحيات، فيما يتيح خيار آخر تقليل ظهور المحتوى المُنشأ بهذه التقنيات ضمن نتائج البحث والتوصيات في مكتبة كانفا.

وأوضحت أن هذه الخيارات متاحة لمستخدمي الخطتين المجانية و«كانفا برو»، دون رسوم إضافية، مشيرةً إلى أن بعض أدوات التحرير المساعدة، مثل إزالة الخلفية و«Magic Grab»، ستبقى متاحة حتى عند إيقاف ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتأتي هذه التحديثات في إطار توسيع خيارات التحكم التي توفرها منصات التصميم للمستخدمين، مع تزايد دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأدوات الرقمية، بما يتيح لهم تحديد مدى الاعتماد عليها وفق احتياجاتهم وتفضيلاتهم.