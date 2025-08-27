عرض هيكل لوسي العظمي الشهير في المتحف الوطني ببراغ

براغ-سانا

يستقبل المتحف الوطني في العاصمة التشيكية براغ ابتداءً من يوم الإثنين القادم الهيكل العظمي الشهير “لوسي”، إحدى أبرز القطع الأثرية في علم الأنثروبولوجيا القديمة، والذي عُثر عليه قبل نحو نصف قرن في إثيوبيا، ووصل إلى براغ منتصف الشهر الجاري داخل علبة محكمة التغليف.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية “أ ف ب” عن مدير المتحف ميخال لوكيش قوله: “إن هذه المجموعة المكوّنة من 52 قطعة تشمل الأسنان وأجزاء من الجمجمة والحوض وعظم الفخذ، وتعود إلى ما يقارب 3.18 ملايين سنة، ولم تنقل خارج إثيوبيا سوى مرة واحدة فقط، إلى الولايات المتحدة بين عامي 2007 و2013”.

وأضاف لوكيش: إن “لوسي” تُعد من أثمن وأقدم اللقى الأنثروبولوجية في العالم، مؤكداً أن إعارتها إلى براغ تمثل حدثاً استثنائياً، حيث ستُعرض لمدة 60 يوماً ضمن اتفاقية تعاون مع المتحف الوطني الإثيوبي.

وبحسب المصدر، سيتمكن زوار المعرض أيضاً من مشاهدة الهيكل شبه الكامل لـ “سلام”، وهو من فصيلة أسترالوبيثكس (القرد الجنوبي) مثل “لوسي”، وكان قد مات عن عمر ناهز عامين وسبعة أشهر، ويُعتقد أنه عاش قبلها بنحو مئة ألف عام، وقد اكتُشف “سلام” عام 2000 في إثيوبيا، ولم يُنقل خارجها مطلقاً.

واكتشفت “لوسي” عام 1974 في منطقة عفار بإثيوبيا على يد فريق علمي بقيادة دونالد جوهانسون، وتُعتبر واحدة من أشهر الهياكل العظمية المكتشفة في القرن العشرين، ويعود سبب شهرتها إلى أنها وفرت أدلة حاسمة على قدرة كائنات أسترالوبيثكس على المشي منتصبة القامة، وسُميت “لوسي” تيمناً بالأغنية الشهيرة لفرقة البيتلز “Lucy in the Sky with Diamonds” التي كان الباحثون يستمعون إليها أثناء عملهم بموقع التنقيب.