لاهاي-سانا
شارك ناجون وناجيات من هجمات النظام البائد بالأسلحة الكيميائية اليوم الإثنين في اجتماعات اللجنة التنفيذية للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنعقدة في مدينة لاهاي الهولندية، بالتزامن مع مشاركة الوفد السوري برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، وبحضور الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى المنظمة محمد كتوب.
وتهدف مشاركة الناجين والناجيات إلى إيصال أصوات الضحايا وشهاداتهم إلى المحافل الدولية، وتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية المستمرة للضحايا وعائلاتهم، والتأكيد على ضرورة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق سوريّة خلال سنوات حكم النظام البائد.
وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح التقى في وقت سابق اليوم، المديرة العامة للمنظمة سابرينا دالافيور، لبحث القضايا ذات الصلة بعمل المنظمة والملف الكيميائي السوري.