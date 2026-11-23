لاهاي-سانا ‏

شارك ناجون وناجيات من هجمات النظام البائد بالأسلحة الكيميائية اليوم الإثنين في ‏اجتماعات اللجنة التنفيذية للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنعقدة ‏في مدينة لاهاي الهولندية، بالتزامن مع مشاركة الوفد السوري برئاسة وزير الطوارئ ‏وإدارة الكوارث رائد الصالح، وبحضور الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى ‏المنظمة محمد كتوب.‏

وتهدف مشاركة الناجين والناجيات إلى إيصال أصوات الضحايا وشهاداتهم إلى المحافل ‏الدولية، وتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية المستمرة للضحايا وعائلاتهم، والتأكيد على ‏ضرورة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية التي ‏استهدفت مناطق سوريّة خلال سنوات حكم النظام البائد.‏

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح التقى في وقت سابق اليوم، المديرة ‏العامة للمنظمة سابرينا دالافيور، لبحث القضايا ذات الصلة بعمل المنظمة والملف ‏الكيميائي السوري.‏