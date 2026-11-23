درعا-سانا
بدأت مديرية الخدمات الفنية في محافظة درعا اليوم الإثنين تنفيذ أعمال خدمية لتأهيل مجرى وادي الزيدي، تشمل ترحيل الأنقاض وتنظيفه وشق طريق تخديمي بمحاذاته، إلى جانب صيانة خط الصرف الصحي المغذي لمدينة درعا، استعداداً لفصل الشتاء.
وأوضح المشرف على المشروع في مديرية الخدمات الفنية المهندس شادي أبا زيد، في تصريح لـ سانا، أن الأعمال تتضمن ترحيل نحو 8 آلاف متر مكعب من الأنقاض، وتنظيف مجرى الوادي، وشق طريق تخديمي بطول 3 كيلومترات بمحاذاته وفرشه ببقايا المقالع، ما يسهل الوصول إلى المجرى ويتيح التدخل السريع لمعالجة أي اختناقات أو أعطال قد تحدث خلال فصل الشتاء.
وبيّن أبازيد أن الأعمال تشمل أيضاً صيانة خط الصرف الصحي، من خلال تعزيل الريكارات وتغطيتها، للحد من انتشار الروائح الكريهة ومسبِّبات الأمراض، ومن تكاثر الحشرات والقوارض، ما يسهم في حماية البيئة والصحة العامة.
من جهته أكد محمد الكراد من أهالي المنطقة أهمية الأعمال الجاري تنفيذها، ولاسيما ترحيل الأنقاض وتنظيف مجرى الوادي، مشيراً إلى أن المنطقة عانت الإهمال خلال فترة حكم النظام البائد، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والأمراض والأوبئة.
وفي سياق متصل، تنفِّذ مديرية الخدمات الفنية مشروعاً للصرف الصحي في مدينة داعل بريف درعا الأوسط، بدعم من الأمانة العامة لمحافظة درعا، وبكلفة إجمالية تبلغ نحو 18 مليون ليرة سورية.
ويتضمن المشروع مد قساطل بطول إجمالي يصل إلى ألفَي متر، بالتوازي مع صيانة الريكارات والمطريات، استعداداً للموسم المطري.