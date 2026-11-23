درعا-سانا

بدأت مديرية الخدمات الفنية في محافظة درعا اليوم الإثنين تنفيذ أعمال خدمية لتأهيل ‏مجرى وادي الزيدي، تشمل ترحيل الأنقاض وتنظيفه وشق طريق تخديمي بمحاذاته، ‏إلى جانب صيانة خط الصرف الصحي المغذي لمدينة درعا، استعداداً لفصل الشتاء.‏

وأوضح المشرف على المشروع في مديرية الخدمات الفنية المهندس شادي أبا زيد، في ‏تصريح لـ سانا، أن الأعمال تتضمن ترحيل نحو 8 آلاف متر مكعب من الأنقاض، ‏وتنظيف مجرى الوادي، وشق طريق تخديمي بطول 3 كيلومترات بمحاذاته وفرشه ‏ببقايا المقالع، ما يسهل الوصول إلى المجرى ويتيح التدخل السريع لمعالجة أي ‏اختناقات أو أعطال قد تحدث خلال فصل الشتاء.‏

وبيّن أبازيد أن الأعمال تشمل أيضاً صيانة خط الصرف الصحي، من خلال تعزيل ‏الريكارات وتغطيتها، للحد من انتشار الروائح الكريهة ومسبِّبات الأمراض، ومن تكاثر ‏الحشرات والقوارض، ما يسهم في حماية البيئة والصحة العامة.‏

من جهته أكد محمد الكراد من أهالي المنطقة أهمية الأعمال الجاري تنفيذها، ولاسيما ‏ترحيل الأنقاض وتنظيف مجرى الوادي، مشيراً إلى أن المنطقة عانت الإهمال خلال ‏فترة حكم النظام البائد، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والأمراض والأوبئة.‏

وفي سياق متصل، تنفِّذ مديرية الخدمات الفنية مشروعاً للصرف الصحي في مدينة ‏داعل بريف درعا الأوسط، بدعم من الأمانة العامة لمحافظة درعا، وبكلفة إجمالية تبلغ ‏نحو 18 مليون ليرة سورية.‏

ويتضمن المشروع مد قساطل بطول إجمالي يصل إلى ألفَي متر، بالتوازي مع صيانة ‏الريكارات والمطريات، استعداداً للموسم المطري.‏