شركة ميتوان الصينية تطلق نموذج ذكاء اصطناعي بقدرات معالجة سياقية واسعة

بكين-سانا

كشفت شركة “ميتوان” الصينية، إحدى كبرى شركات التكنولوجيا وتوصيل الطعام في الصين، عن نموذجها اللغوي الضخم الجديد “لونغ كات 2.0” (LongCat-2.0)، الذي يضم نحو 1.6 تريليون مُعامل، ويتميز بقدرة معالجة سياقية تصل إلى مليون رمز.

وذكرت صحيفة South China Morning Post (SCMP)، نقلاً عن بيان رسمي صادر عن الشركة أمس الثلاثاء، أن النموذج جرى تدريبه بالكامل على بنية حوسبة محلية داخل الصين تعتمد على عشرات آلاف الرقائق المصنّعة محلياً، إضافة إلى استخدام تقنيات اتصال حوسبي طورتها شركة “هواوي”، ما يعكس توجه بكين نحو تعزيز استقلالها التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وتقليل الاعتماد على الشرائح الأجنبية.

وأوضحت الشركة أن النموذج الجديد يتمتع بقدرات متقدمة في معالجة السياقات الطويلة، ما يتيح تحسين دقة الاستجابة وتوسيع نطاق الاستخدامات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة، بما يعزز المنافسة في هذا القطاع داخل الصين وخارجها.

ويرى مختصون أن إطلاق “لونغ كات 2.0” قد يسهم في تعزيز حدة التنافس العالمي في مجال نماذج الذكاء الاصطناعي، في ظل تسارع الجهود لتطوير أنظمة أكثر كفاءة واستقلالية وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية في هذا القطاع الحيوي.