شركة هندية تطلق أول نظارات ذكية محلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

نيودلهي-سانا

كشفت شركة “Sarvam AI” الهندية الناشئة عن أول نظارات ذكية محلية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تحت اسم “Sarvam Kaze”، وذلك خلال فعاليات قمة “India AI Impact Summit 2026” التي استضافتها العاصمة نيودلهي.

وذكر موقع “India Today”، أن النظارات لاقت اهتماماً واسعاً بعدما جرّبها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال افتتاح المعرض أول أمس في مركز “Bharat Mandapam”.

وتتميز النظارات بتصميم قريب من النظارات التقليدية، إلا أنها مزودة بقدرات تتيح لها الاستماع إلى المستخدم وفهم أوامره والتفاعل معه، إضافة إلى تسجيل المشاهد المحيطة.

وتعتمد النظارات على منصة تطوير خاصة تسمح للمبرمجين بابتكار تطبيقات تنقل تقنيات الذكاء الاصطناعي من الشاشات إلى الاستخدام المباشر في الحياة اليومية، على أن تُطرح في الأسواق بحلول أيار 2026.

ويأتي إطلاق المنتج ضمن استراتيجية الشركة لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية تلبي احتياجات السوق الهندية، بما يشمل أدوات رقمنة الوثائق، وأنظمة التعرف على الكلام بمختلف اللغات الهندية، ومنصات لإنتاج محتوى متعدد اللغات، إضافة إلى تطوير نماذج لغوية وصوتية كبيرة لدعم الخدمات الحكومية وتعزيز تطبيقات التحكم الصوتي.

وتستمر فعاليات قمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026 “India AI Impact Summit 2026” التي تستضيفها نيودلهي خلال الفترة من ال 16 إلى ال 20 من شباط الجاري، حيث تتضمن على مدى خمسة أيام جلسات نقاشية ومعرضاً تقنياً، لبحث تطورات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف القطاعات.