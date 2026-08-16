عمال بناء يعثرون على ذهب بقيمة 9 ملايين يورو داخل مبنى تاريخي في بلجيكا

بروكسل-سانا

عثر عمال بناء في مدينة ديندرموند البلجيكية على نحو 50 سبيكة ذهبية وكميات من العملات الذهبية، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو تسعة ملايين يورو، وذلك صدفة أثناء أعمال ترميم وتجهيز أنبوب للصرف الصحي في قبو مبنى تاريخي.

وذكر موقع «دويتشه فيله» أول أمس، نقلاً عن مصادر إعلامية وشرطة بلجيكية، أن العمال اكتشفوا الذهب مخبّأً داخل جدران قبو تابع لمبنى تملكه جمعية خيرية، بينما أعلنت الشرطة ضبط الكمية ونشرت صوراً للمقتنيات المكتشفة.

وقال أحد العمال لمحطة البث البلجيكية «VRT»: إن العثور على الذهب جاء بصورة مفاجئة أثناء تنفيذ أعمال مد أنبوب للصرف الصحي، موضحاً أن أفراد فريق العمل لم يتوقعوا العثور على أي مقتنيات ثمينة داخل المبنى.

وبحسب المصادر، كانت السبائك والعملات مخبّأة داخل جدران القبو، فيما قدرت القيمة الإجمالية للذهب بنحو تسعة ملايين يورو، دون أن تتمكن السلطات حتى الآن من تحديد كيفية وصوله إلى المكان أو الجهة التي تعود إليها ملكيته.

وحذرت الشرطة من الاقتراب من موقع البناء الذي جرى تطويقه، بعدما أثار الاكتشاف اهتمام بعض الباحثين عن الكنوز، مؤكدة عدم وجود مزيد من الذهب في الموقع، وداعية المواطنين إلى الابتعاد عنه حفاظاً على سلامتهم.

وأوضح بيت بويس، رئيس بلدية ديندرموند السابق والمؤرخ، لمحطة «VRT» أن المبنى كان مملوكاً في السابق لعائلة ثرية قبل أن تتنازل لأغراض خيرية.

ولا تزال السلطات البلجيكية تحقق في مصدر الذهب وتاريخه والجهة التي تعود إليها ملكيته، وسط تساؤلات حول الظروف التي دفعت إلى إخفاء هذه الكمية الكبيرة من السبائك والعملات داخل جدران المبنى.

