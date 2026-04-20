غوغل تطور ميزة إضاءة ذكية للتنبيهات في هواتف بكسل ضمن أندرويد 17

واشنطن-سانا

تعمل شركة غوغل على تطوير ميزة جديدة للتنبيهات في هواتفها الذكية من سلسلة بكسل، تحمل اسم “Pixel Glow”، وذلك ضمن التحديثات المرتقبة لنظام التشغيل أندرويد 17، في خطوة تهدف إلى تقديم أسلوب تنبيه بصري أكثر تطوراً من الطرق التقليدية.

ووفقاً لتقرير تقني نشره موقع Android Authority اليوم الإثنين، استناداً إلى تحليل النسخة التجريبية من النظام، فإن الميزة الجديدة ستعتمد على إضاءة خفيفة ومتغيرة الألوان لتنبيه المستخدمين عند ورود المكالمات أو الإشعارات، وخاصة عندما يكون الهاتف موضوعاً على وجهه، ما يوفر بديلاً بصرياً عن نغمات الرنين والاهتزاز.

وتشير المعلومات إلى أن هذه التقنية قد تظهر لأول مرة مع هواتف Google Pixel 11 المرتقبة، والتي يُتوقع أن تتضمن نظام إضاءة LED مدمجاً متعدد الألوان، إلى جانب تكامل محتمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر نموذج “Gemini”، بما يتيح مؤثرات ضوئية تفاعلية مرتبطة بالاستخدام اليومي للهاتف.

وتعكس هذه الخطوة توجه شركة غوغل نحو تعزيز تجربة المستخدم عبر دمج تقنيات الإضاءة والذكاء الاصطناعي في أنظمة التنبيه، بما يواكب التطور المتسارع في تصميم الهواتف الذكية ويزيد من تفاعلها مع المستخدم.