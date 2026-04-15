قرية تاريخية كاملة للبيع في إيرلندا مقابل 20 مليون يورو

طُرحت قرية تاريخية متكاملة للبيع في إيرلندا مقابل نحو 20 مليون يورو، في خطوة تتيح فرصة نادرة لامتلاك موقع يجمع بين الطابع التراثي والخدمات الفندقية الفاخرة، بعيداً عن صخب المدن.

ووفقاً لما أورده موقع Euronews الإخباري الدولي أمس الثلاثاء، تقع القرية المعروفة باسم “The Village at Lyons” في مقاطعة كيلدير على بعد نحو 30 دقيقة من العاصمة دبلن، وتمتد على مساحة تقارب 20 فداناً، وتضم مرافق متكاملة تجمع بين الضيافة الراقية والطابع التاريخي.

ويُدار الموقع حالياً كمنتجع فاخر تحت اسم “Cliff at Lyons”، ويشمل 32 غرفة موزعة ضمن مبانٍ تاريخية جرى ترميمها بعناية، إضافة إلى خمسة أكواخ مستقلة مجهزة بالكامل.

ولا تقتصر مميزات القرية على الإقامة، إذ تضم مجموعة من المرافق الترفيهية، منها منتجعات صحية داخلية وخارجية، ومكتبة، وسينما منزلية، ومرسم فني، إلى جانب مساحات مخصصة لليوغا وحوض استحمام خارجي.

كما يحتوي المجمع على عدد من المطاعم الراقية، من بينها مطعم “Aimsir” الذي حصل سابقاً على نجمتين من دليل “ميشلان”، وكان من أبرز معالم المكان قبل إغلاقه مطلع عام 2025.

وتعود أصول القرية إلى أواخر القرن الثامن عشر، حيث كانت مركزاً حيوياً يضم طاحونة دقيق وثكنة عسكرية وورشاً حرفية، وتقع على ضفاف قناة “Grand Canal” التي تربط دبلن بنهر شانون.

وشهدت القرية مراحل من التدهور بعد احتراق الطاحونة، قبل أن يعيد إحياءها رجل الأعمال توني رايان، مؤسس شركة “Ryanair”، عبر مشروع ترميم واسع بين عامي 1999 و2008.

وتُعرض القرية حالياً للبيع عبر شركة Sotheby’s International Realty، ما يجعلها فرصة استثمارية مميزة تجمع بين القيمة التاريخية والرفاهية الحديثة في موقع طبيعي هادئ.