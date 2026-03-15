الصين توافق على أول زرعة دماغية تجارية لمساعدة المصابين بالشلل الجزئي

بكين-سانا

منحت السلطات الصينية موافقة على أول زرعة دماغية مخصصة للاستخدام التجاري بهدف مساعدة المصابين بالشلل الجزئي، في خطوة تعكس التقدم المتسارع في تقنيات ربط الدماغ بالحاسوب.

وذكرت وكالة شينخوا أن الإدارة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية وافقت على جهاز طورته شركة نيوراكل تكنولوجي في شنغهاي، ويستهدف المرضى الذين يعانون شللاً جزئياً نتيجة إصابات الحبل الشوكي، حيث يعتمد على قراءة الإشارات العصبية وتحويلها إلى أوامر رقمية للتحكم بالأجهزة أو الأطراف الآلية.

وأظهرت التجارب السريرية التي شملت 36 مريضاً أن بعض المشاركين تمكنوا من الإمساك بالأشياء باستخدام قفاز آلي متصل بالنظام، ما يفتح آفاقاً جديدة في مجال إعادة تأهيل المصابين بإصابات عصبية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الصين لدعم تقنيات واجهات الدماغ والحاسوب التي تعد من أبرز الابتكارات الطبية الحديثة، إذ تتيح للمصابين بالشلل التحكم بالأجهزة والأطراف الصناعية عبر الإشارات العصبية.