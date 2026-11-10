“غوغل” تعزز منافستها لـ”إنفيديا” بنظامين جديدين لرقائق الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “غوغل”، التابعة لمجموعة “ألفابت”، إطلاق نظامين جديدين ضمن الجيل الثامن من مسرّعات الذكاء الاصطناعي، هما “تي بي يو 8 تي إكس” (TPU 8tx) و”تي بي يو 8 آي ماكس” (TPU 8i Max)، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات الحوسبة وتلبية احتياجات المؤسسات المتزايدة، ومنافسة شركة “إنفيديا” في سوق معالجات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن النظامين الجديدين يمثلان إصدارين متخصصين من وحدات معالجة الموترات (TPU)، التي طورتها “غوغل” لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، ويستهدفان احتياجات متزايدة تتعلق بأمن البيانات ومعالجة كميات ضخمة من المعلومات.

ويركز النظام الأول “تي بي يو 8 تي إكس” على توفير بيئة حوسبة سرية تتيح معالجة البيانات الحساسة مع الحفاظ على تشفيرها وعزلها أثناء التشغيل، بما يسمح للمؤسسات الحكومية والشركات بتدريب النماذج وتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي، دون تعريض معلوماتها الخاصة للخطر.

أما النظام الثاني “تي بي يو 8 آي ماكس”، فيعزز قدرات معالجة النماذج الكبيرة والسياقات الطويلة، من خلال دمج شريحتين من نوع “تي بي يو 8 آي” في حزمة واحدة، ما يضاعف القدرة الحسابية وسعة الذاكرة وعرض نطاقها، ويسهم في تسريع المهام المعقدة وتقليل اختناقات نقل البيانات.

وتأتي هذه التوسعات مع تزايد استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في مهام متعددة، تشمل تطوير البرمجيات وتحليل مقاطع الفيديو الطويلة ومعالجة كميات كبيرة من المعلومات واكتشاف الأدوية.

وبإطلاق النظامين، يرتفع عدد أنظمة الجيل الثامن لدى “غوغل” إلى أربعة، تشمل “تي بي يو 8 تي” المخصص لتدريب النماذج، و”تي بي يو 8 آي” لتشغيلها والاستدلال، إلى جانب النظامين الجديدين المخصصين للحوسبة السرية وتعزيز قدرات المعالجة.

وأوضح أمين وحدت، رئيس قسم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في “غوغل”، أن الأنظمة الأربعة صُممت لتلبية احتياجات مختلفة، مشيراً إلى أن توجه الشركة نحو تطوير معالجات متخصصة يتماشى مع رؤيتها لمستقبل الحوسبة، حيث لا تزال فوائد تخصيص المعالجات وفقاً لطبيعة المهام كبيرة.

وتسعى “غوغل” إلى توسيع قاعدة عملائها لهذه المعالجات خارج نطاق استخداماتها الداخلية، بعد أن طورتها قبل أكثر من عقد لتلبية احتياجاتها المتزايدة في الحوسبة، وبدأت إتاحتها للعملاء عبر خدمات “غوغل كلاود”.

وتضم قاعدة عملاء هذه المعالجات نحو 100 جهة، تشمل شركات تكنولوجيا ومؤسسات مالية وجامعات، فيما تشير تقديرات مؤسسة “بلومبرغ إنتليجنس” إلى أن مبيعات وحدات معالجة الموترات قد تتجاوز 135 مليار دولار بحلول عام 2028، مقارنة بنحو 12 مليار دولار مقدرة خلال عام 2026.

وتشمل هذه التقديرات مبيعات الأجهزة والبرمجيات المرتبطة بها، ولا تحتسب إيرادات العملاء الذين يستخدمون هذه المعالجات عبر خدمات “غوغل كلاود”، وفقاً لبيانات المؤسسة.

وتعكس هذه الخطوة مساعي “غوغل” لتعزيز موقعها في سوق معالجات الذكاء الاصطناعي، الذي تهيمن عليه “إنفيديا”، من خلال تقديم حلول متخصصة تجمع بين كفاءة المعالجة وأمن البيانات والقدرة على التعامل مع أحجام متزايدة من المعلومات.