500 مراجع يومياً يتلقون خدمات مجانية بالعيادات الخارجية لمشفى الوطني بالرقة

الرقة-سانا

يتجاوز عدد المراجعين للعيادات الخارجية في المشفى الوطني بالرقة 500 مراجع يومياً، تُقدم لهم خدمات طبية تشخيصية وعلاجية مجاناً.

وأوضح مدير قسم العيادات الخارجية في المشفى الوطني بالرقة الدكتور ماهر كعكجي في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن عدد عيادات المشفى يصل إلى 12 عيادة تغطي معظم الاختصاصات الطبية، مبيناً أن العمل يبدأ باستقبال المراجعين صباحاً في مكتب التسجيل، حيث يحصل كل مريض على دور وفق تسلسل رقمي، قبل تحويله إلى العيادة المختصة، حسب حالته الصحية.

وأضاف كعكجي تشمل خدمات العيادات، المعاينات الطبية والصور الشعاعية والتحاليل المخبرية بحسب الإمكانيات المتاحة، إضافة إلى صرف الوصفات الطبية، وفق الأدوية المتوافرة في صيدلية المشفى.

وأشار إلى أن العمل جارٍ لافتتاح عيادتي الجراحة الفكية والتقويمية قريباً، بما يساعد على تحسين بيئة العمل، مؤكداً الحاجة لتوسعة مساحة العيادات وإعادة تأهيل المبنى، ولا سيما أعمال الصيانة المتعلقة بالكهرباء والمياه، واستيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين.

وبيّن رئيس المشفى الوطني في الرقة أحمد العساف في تصريح مماثل، أن العيادات تستقبل يومياً أكثر من 500 مراجع، وأن تنظيم العمل يعتمد على التزام الأطباء بالمناوبات خلال فترة الدوام من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، مع استقبال جميع المرضى دون تحديد سقف يومي لعدد المراجعين.

وأكد العساف توافر الكوادر الطبية اللازمة لتقديم الخدمات، مشيراً إلى وجود نقص في المستلزمات الطبية، ولا سيما الأدوية، حيث تتوفر الإسعافية منها، فضلاً عن الحاجة إلى تأهيل البنى التحتية في العيادات.

يشار إلى أن أكثر من 30 ألف مراجع استفاد من خدمات قسم الأشعة بمشفى الرقة الوطني خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، وتسلم في 5 الشهر الجاري، أجهزة ومعدات طبية من مؤسسة البصر العالمية، شملت جهاز المجهر الجراحي، وجهاز الفاكو المخصص لإجراء عمليات ‏الساد العيني (المياه البيضاء)، إضافة إلى مستهلكات ومعدات طبية تكفي لإجراء نحو 400 ‏عملية جراحية للساد العيني.‏