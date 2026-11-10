24 الشهر الجاري موعد اختبار المقدرة اللغوية للقيد في درجة الدكتوراه بالحسكة

الحسكة-سانا

حددت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في محافظة الحسكة الرابع والعشرين من الشهر الحالي موعداً لإجراء اختبار المقدرة اللغوية للراغبين بالتقدم إلى برامج الدراسات العليا /درجة الدكتوراه/، وذلك عند الساعة العاشرة صباحاً في مبنى كلية الآداب بمدينة الحسكة.

وأوضحت عميد الكلية الدكتورة رحمة أحمد في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن عمليات التسجيل للراغبين بالتقدم للاختبار تبدأ في السادس عشر من الشهر الحالي في دائرة كلية الآداب، وتستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه، مؤكدةً عدم قبول أي طلب تسجيل بعد انتهاء المدة المحددة لذلك.

وبيّنت أحمد، أن التسجيل يتم عبر صاحب العلاقة أو وكالة قانونية، مشيرةً إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل تشمل صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني، وصورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء، وصورة مصدقة عن شهادة الماجستير بمعدل لا يقل عن جيد جداً، كما يحق لطلاب الماجستير التسجيل للاختبار إذا كانوا قد سجلوا موضوعات رسائلهم، إضافة إلى تسديد رسوم التسجيل.

وكانت كلية الآداب والعلوم الإنسانية أجرت يوم الأحد الفائت اختبار المقدرة اللغوية للقيد في درجة الماجستير، وذلك في مبنى كلية الآداب بمدينة الحسكة.