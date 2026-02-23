“Wispr Flow” تطلق تطبيقها على أندرويد بسرعة أعلى ودعم واسع للغات

واشنطن-سانا

أطلقت شركة Wispr Flow الأمريكية المتخصصة بتطوير برامج الإملاء الصوتي والتحويل من الكلام إلى نص نسختها الرسمية من تطبيق الإملاء الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي على نظام أندرويد، بعد توفره سابقاً على ماك وويندوز ثم iOS، في خطوة تعزز توسعها في سوق أدوات الكتابة الصوتية.

وحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” التقني، اعتمدت الشركة في أندرويد آلية مختلفة عن iOS؛ إذ يمكن استخدام التطبيق عبر فقاعة عائمة فوق التطبيقات، مع إمكانية الضغط المطول للتحدث أو بدء التسجيل وإيقافه يدوياً.

ولا يقتصر دور التطبيق على تحويل الصوت إلى نص، بل يعيد تنسيق المحتوى تلقائياً، وينقّيه من الكلمات غير الضرورية وفق سياق الاستخدام، فيما أكدت الشركة أن إعادة كتابة بنيتها التحتية أسهمت في تسريع الإملاء بنسبة 30%.

ويدعم التطبيق أكثر من 100 لغة، كما كشفت الشركة عن نموذج صوتي جديد يدعم “Hinglish” — مزيج الهندية والإنكليزية — لتلبية أنماط التواصل الشائعة في الهند.

ورغم الإطلاق التدريجي، سجل التطبيق أكثر من 1.3 مليون كلمة منطوقة خلال أيام، فيما بلغ إجمالي تمويل الشركة 81 مليون دولار، مع تقييم سوقي وصل إلى نحو 700 مليون دولار في آخر جولة