«غودزيلا ماينس زيرو».. ما سر تصدّر فيلم ياباني شباك التذاكر الأمريكي؟

واشنطن-سانا

حقق فيلم الحركة والتشويق الياباني «غودزيلا ماينس زيرو» انطلاقة قياسية في دور العرض بأمريكا الشمالية، بعدما تصدر إيرادات شباك التذاكر، مسجلاً أعلى افتتاحية لفيلم روائي حي ناطق بلغة أجنبية في المنطقة.

وذكر موقع «بوكس أوفيس برو» الأمريكي المتخصص في صناعة السينما وإيرادات دور العرض، اليوم الإثنين، أن الفيلم حقق إيرادات بلغت 63 مليون دولار عالمياً خلال عطلة نهاية الأسبوع، منها 31.6 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، فيما سجل في اليابان إيرادات وصلت إلى 5.75 ملايين دولار في يوم عرضه الأول، محققاً رقماً قياسياً محلياً.

والفيلم من إخراج تاكاشي يامازاكي وإنتاج شركة «توهو» اليابانية، ويعد الجزء التاسع والثلاثين من سلسلة «غودزيلا» السينمائية، وتدور أحداثه عام 1949، حيث يعود الوحش الشهير ليواجه كائناً تنينياً ضخماً متعدد الرؤوس، في وقت تحاول فيه اليابان التعافي من آثار الحرب العالمية الثانية.

ويأتي العمل استكمالاً لفيلم «غودزيلا ماينس ون»، الذي حصد جائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية، ويواصل مسيرة السلسلة التي انطلقت عام 1954، وأصبح من أبرز الأعمال السينمائية اليابانية المعروفة عالمياً.