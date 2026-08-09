آبل توسّع منظومة اللياقة.. تتبع التمارين عبر آيفون وإيربودز

واشنطن-سانا

وسّعت شركة آبل إمكانات تتبع اللياقة البدنية في نظام التشغيل iOS 27، بما يتيح لمستخدمي هواتف «آيفون» وسماعات AirPods Pro 3 تسجيل بيانات التمارين ومتابعة معدل ضربات القلب أثناء استخدام أجهزة رياضية متوافقة، من دون الحاجة إلى ارتداء ساعة «Apple Watch».

وذكر موقع 9to5Mac التقني أول أمس أن الميزة الجديدة تعتمد على منصة GymKit، التي تتيح ربط هاتف «آيفون» بأجهزة اللياقة المتوافقة، مثل أجهزة المشي، فيما تستقبل السماعات بيانات معدل ضربات القلب وتنقلها إلى الهاتف، بينما ترسل أجهزة التمارين معلومات عن المسافة والسرعة والميل والسعرات الحرارية.

وأوضح الموقع أن استخدام الميزة يبدأ بتثبيت الهاتف على جهاز التمرين واختيار نوع النشاط، ليبدأ الجهاز بإرسال بيانات الأداء إلى تطبيق اللياقة على الهاتف، في حين تتولى سماعات «AirPods Pro 3» قياس معدل ضربات القلب وتوفير بياناته.

وتتيح هذه الآلية جمع بيانات لا يستطيع الهاتف والسماعات قياسها بمفردهما، مثل المسافة المقطوعة بدقة ودرجة الميل، من خلال الاستفادة من المستشعرات الموجودة في أجهزة التمارين المتوافقة.

وتعد «AirPods Pro 3» أول سماعات من آبل تدعم تتبع معدل ضربات القلب أثناء التمارين، ما يوسع منظومة اللياقة في أجهزة الشركة لتشمل الهاتف والسماعات إلى جانب الساعة الذكية.

وبحسب الموقع، قد تكون الميزة مفيدة أيضاً لمستخدمي «Apple Watch» عندما تكون الساعة قيد الشحن أو غير متاحة، إذ يمكن للهاتف والسماعات تسجيل بيانات التمرين والاحتفاظ بها.

وخلال اختبار للميزة، تمكن النظام من تسجيل بيانات تمرين على جهاز للمشي، شملت المسافة والسعرات الحرارية والارتفاع ومعدل ضربات القلب، مع نقل بيانات الجهاز الرياضي إلى الهاتف وبيانات القلب من السماعات.

ورغم ذلك، لا توفر الميزة جميع إمكانات «Apple Watch» في مجال تتبع النشاط والصحة، لكنها تمنح المستخدمين خياراً إضافياً لتسجيل تمارينهم عبر «آيفون» و«AirPods Pro 3» دون الحاجة إلى ارتداء الساعة أثناء ممارسة الرياضة.