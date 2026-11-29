الدوحة-سانا

حقق المنتخب السعودي لكرة السلة فوزه الثاني توالياً في النافذة الخامسة من ‏التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2027، بتغلبه على نظيره الكوري ‏الجنوبي بنتيجة 85-84 نقطة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد.‏

وحسم الأخضر المواجهة بفارق نقطة واحدة، بعد مباراة متقاربة استمر فيها ‏التنافس حتى الثواني الأخيرة، ليواصل نتائجه الإيجابية في هذه النافذة.‏

وكان المنتخب السعودي استهل مشواره في النافذة الخامسة بالفوز على نظيره ‏الصيني بنتيجة 82-80 نقطة، قبل أن يجدد تفوقه على المنتخب الكوري الجنوبي، ‏معززاً حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2027.‏