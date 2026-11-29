الدوحة-سانا
حقق المنتخب السعودي لكرة السلة فوزه الثاني توالياً في النافذة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2027، بتغلبه على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 85-84 نقطة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد.
وحسم الأخضر المواجهة بفارق نقطة واحدة، بعد مباراة متقاربة استمر فيها التنافس حتى الثواني الأخيرة، ليواصل نتائجه الإيجابية في هذه النافذة.
وكان المنتخب السعودي استهل مشواره في النافذة الخامسة بالفوز على نظيره الصيني بنتيجة 82-80 نقطة، قبل أن يجدد تفوقه على المنتخب الكوري الجنوبي، معززاً حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2027.