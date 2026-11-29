ريف دمشق-سانا ‏

اختُتمت اليوم على أرض نادي الفروسية المركزي بريف دمشق بطولة النصر ‌‏الدولية لفروسية القفز على الحواجز، بتتويج الفائزين في فئات “سمول تور” ‏و”ميديوم ‏تور” و”بيغ تور”، بعد منافسات شهدت مستويات متقاربة بين الفرسان.‏

وأسفرت منافسات فئة “سمول تور”، التي أُقيمت على حواجز بارتفاع 120 سم، عن ‏فوز ‏الفارسة جوري بحبوح بالمركز الأول، تلاها الفارس عبد الله العلي ثانياً، وطارق ‌‏الكور ثالثاً.‏

أما فئة “ميديوم تور” التي جرت منافساتها على حواجز بارتفاع 130 سم، فأحرزت ‏جوري بحبوح ‏المركز الأول، وجاء هاشم العقاد في المركز الثاني، ومحمد أبو زيد ‏ثالثاً.‏

وفي منافسات الفئة العليا “بيغ تور” لارتفاع 140 سم، أسفرت عن فوز مؤيد ‏الجاموس ‏بالمركز الأول، وحل محمد البعلي ثانياً، ومحمد أنس الجاجة ثالثاً.‏

وقال رئيس اتحاد الفروسية زيد أبو زيد لـ سانا: إن البطولة شهدت منافسات قوية ‌‏ومستويات مميزة في الفئات الثلاث، مشيراً إلى مكانتها لدى الفرسان الذين استعدوا ‌‏جيداً للمشاركة فيها.‏

من جهته، أوضح نائب رئيس اتحاد الفروسية موفق الزبيبي أن البطولة نُظمت وفق ‌‏معايير الاتحاد الدولي للفروسية، وشهدت بروز وجوه جديدة دخلت دائرة المنافسة، ‌‏ما يبشر بظهور جيل جديد من الفرسان السوريين.‏

وجرت المباريات النهائية وفق نظام الشوطين، الأول الأصلي والثاني جولة التمايز ‌‏للفرسان المتعادلين دون أخطاء في الشوط الأول، وذلك في كل فئة على حدة.‏