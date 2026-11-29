ريف دمشق-سانا
اختُتمت اليوم على أرض نادي الفروسية المركزي بريف دمشق بطولة النصر الدولية لفروسية القفز على الحواجز، بتتويج الفائزين في فئات “سمول تور” و”ميديوم تور” و”بيغ تور”، بعد منافسات شهدت مستويات متقاربة بين الفرسان.
وأسفرت منافسات فئة “سمول تور”، التي أُقيمت على حواجز بارتفاع 120 سم، عن فوز الفارسة جوري بحبوح بالمركز الأول، تلاها الفارس عبد الله العلي ثانياً، وطارق الكور ثالثاً.
أما فئة “ميديوم تور” التي جرت منافساتها على حواجز بارتفاع 130 سم، فأحرزت جوري بحبوح المركز الأول، وجاء هاشم العقاد في المركز الثاني، ومحمد أبو زيد ثالثاً.
وفي منافسات الفئة العليا “بيغ تور” لارتفاع 140 سم، أسفرت عن فوز مؤيد الجاموس بالمركز الأول، وحل محمد البعلي ثانياً، ومحمد أنس الجاجة ثالثاً.
وقال رئيس اتحاد الفروسية زيد أبو زيد لـ سانا: إن البطولة شهدت منافسات قوية ومستويات مميزة في الفئات الثلاث، مشيراً إلى مكانتها لدى الفرسان الذين استعدوا جيداً للمشاركة فيها.
من جهته، أوضح نائب رئيس اتحاد الفروسية موفق الزبيبي أن البطولة نُظمت وفق معايير الاتحاد الدولي للفروسية، وشهدت بروز وجوه جديدة دخلت دائرة المنافسة، ما يبشر بظهور جيل جديد من الفرسان السوريين.
وجرت المباريات النهائية وفق نظام الشوطين، الأول الأصلي والثاني جولة التمايز للفرسان المتعادلين دون أخطاء في الشوط الأول، وذلك في كل فئة على حدة.