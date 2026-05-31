كوريا الجنوبية واليابان تبحثان اتفاقية دعم لوجستي عسكري

AAR20260531001000885 01 i P4 كوريا الجنوبية واليابان تبحثان اتفاقية دعم لوجستي عسكري

سنغافورة-سانا

كشف وزير الدفاع الكوري الجنوبي، آن غيو-بيك، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية واليابان ناقشتا إمكانية إبرام اتفاقية للإمدادات والخدمات المتبادلة (ACSA)، التي تتيح تبادل الدعم اللوجستي العسكري بين البلدين.

ونقلت وكالة يونهاب عن آن غيو قوله للصحفيين على هامش قمة الأمن الآسيوي “حوار شانغريلا” في سنغافورة، عقب محادثات ثنائية أجراها مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي: إن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن اتفاقية محتملة للإمدادات والخدمات المتبادلة، مشيراً إلى أن أي تقدم في هذا المسار يتطلب تفهماً وقبولاً من الرأي العام في البلدين، فإننا لا نزال نعتقد أنه ينبغي علينا توخي الحذر”.

وتتيح اتفاقيات الإمدادات والخدمات المتبادلة، التي تربط الولايات المتحدة بعدد من حلفائها، تبادل الدعم اللوجستي والخدمات العسكرية، بما في ذلك الوقود والغذاء ووسائل النقل، خلال العمليات العسكرية أو حالات الطوارئ.

وتسعى طوكيو إلى توسيع إطار التعاون الدفاعي مع سيئول، بما يعزز الشراكة الثنائية والتعاون الأمني الثلاثي مع الولايات المتحدة، في مواجهة التهديدات الإقليمية المتزايدة.

وتميزت العلاقة بين اليابان وكوريا بالتبادلات الثقافية، والتجارة الاقتصادية، والاتصالات السياسية، والمواجهات العسكرية، ما شكل الأساس لعلاقاتها حتى اليوم.

21 قتيلاً جراء هجوم على كنيسة في الكونغو الديمقراطية
مصرع ستة أشخاص جراء حريق بمستودع شمال غرب تركيا
الأونروا: يجب الالتزام بوقف النار لإعادة أطفال غزة إلى بيئة تعليمية
تركيا تدعو إلى منصة حوار إقليمية لاحتواء التصعيد في الشرق الأوسط
بين الأنقاض وتحت الركام.. ذخائر الحرب الإسرائيلية تزرع الموت في طريق العائدين في غزة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك