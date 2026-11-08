كم فنجاناً من القهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف؟

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة أمريكية طويلة الأمد وجود ارتباط بين تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين يومياً وانخفاض خطر الإصابة بالخرف، إلى جانب تحسن بعض المؤشرات المرتبطة بالوظائف الإدراكية، في حين لم تُظهر القهوة منزوعة الكافيين ارتباطاً مماثلاً بهذه النتائج.

وذكر موقع «ساينس ديلي» العلمي، في تقرير نشره أمس السبت نقلاً عن الجمعية الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء، أن الدراسة التي نفذها باحثون من الجمعية استندت إلى متابعة بيانات أكثر من 131 ألف شخص من الرجال والنساء في الولايات المتحدة على مدى وصل إلى 43 عاماً، وأظهرت أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من القهوة المحتوية على الكافيين سجلوا معدلات أقل للإصابة بالخرف مقارنة بمن تناولوها نادراً أو لم يتناولوها مطلقاً.

وبيّنت النتائج أن معدل الإصابة بالخرف بلغ 141 حالة لكل 100 ألف شخص سنوياً لدى أصحاب الاستهلاك المرتفع للقهوة المحتوية على الكافيين، مقابل 330 حالة لدى الأشخاص الذين نادراً ما يشربونها أو لا يتناولونها، كما أظهرت أن 7.8 بالمئة من المجموعة الأولى أبلغوا عن تراجع ذاتي في الذاكرة والقدرات الإدراكية، مقارنة بـ9.5 بالمئة لدى المجموعة الثانية.

وأشار الباحثون إلى أن تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين يومياً ارتبط بأفضل النتائج، بينما ارتبط تناول كوب إلى كوبين من الشاي يومياً بنتائج إيجابية مماثلة، لافتين إلى أن هذه الارتباطات ظهرت بصرف النظر عن مستوى الاستعداد الوراثي للإصابة بالخرف.

وفي المقابل، لم يُظهر تناول القهوة منزوعة الكافيين ارتباطاً بانخفاض خطر الإصابة بالخرف أو بتحسن الأداء الإدراكي، ما يشير إلى أهمية إجراء مزيد من الأبحاث لفهم دور الكافيين والمركبات الأخرى الموجودة في القهوة والشاي في صحة الدماغ.

وأكد الباحثون أن النتائج لا تثبت أن تناول القهوة يقي من الخرف بصورة مباشرة، إذ إن الدراسة رصدية وتعتمد على تحليل الارتباطات بين العادات الغذائية والحالة الصحية للمشاركين، ولا تستبعد احتمال تأثير عوامل أخرى في هذه النتائج.

والخرف حالة تؤدي إلى تراجع تدريجي في القدرات العقلية والإدراكية، بما فيها الذاكرة والتفكير والتركيز، وتؤثر في قدرة المصاب على ممارسة أنشطته اليومية، ويُعد مرض الزهايمر أحد أبرز أسبابه.