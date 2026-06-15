أشجار البلوط تعتمد “توقيتاً ذكياً” للحد من أضرار اليرقات في الربيع

برلين-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة نفذها باحثون من مركز العلوم الحيوية بجامعة فورتسبورغ الألمانية عن آلية دفاعية ذكية تعتمدها أشجار البلوط لمواجهة اليرقات خلال فصل الربيع، تتمثل في تعديل توقيت نمو أوراقها بما يحدّ من فرص تغذية الحشرات ويقلل من الأضرار التي تلحق بالغابات.

ووفق ما أورده موقع (SciTechDaily) العلمي أمس الأحد، فإن أشجار البلوط التي تتعرض لهجمات شديدة من اليرقات في عام معين، تقوم في الموسم التالي بتأخير عملية تبرعم أوراقها بنحو ثلاثة أيام مقارنة بموعدها الطبيعي.

ويؤدي هذا التأخير البسيط إلى إرباك دورة حياة اليرقات حديثة الفقس، التي تعتمد على التزامن مع تفتح الأوراق للحصول على غذائها، إذ تجد نفسها أمام براعم مغلقة في بداية نشاطها الغذائي، ما يؤدي إلى انخفاض معدلات بقائها.

وأظهرت النتائج أن هذا السلوك يسهم في خفض الأضرار الناتجة عن تغذية الحشرات بنسبة تصل إلى نحو 55 بالمئة، ما يعكس فعالية عالية لهذه الآلية الطبيعية مقارنة بوسائل دفاعية أخرى تعتمدها الأشجار.

وأوضح الباحث سومن ماليك، أن “استراتيجية التأخير تعد أكثر فاعلية من الدفاعات الكيميائية مثل إنتاج التانينات، كونها أقل كلفة من حيث الطاقة التي تحتاجها الشجرة”.

وأضاف: إن هذه النتائج تعيد صياغة الفهم التقليدي لبداية الربيع في الغابات، حيث لا يعتمد توقيت تفتح الأوراق على العوامل المناخية وحدها، بل يتأثر أيضاً بالضغوط البيولوجية مثل نشاط الحشرات.

واعتمد الباحثون في دراستهم على بيانات رصد واسعة شملت مناطق غابية في شمال بافاريا، باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد عبر أقمار صناعية، ما أتاح متابعة استجابة الأشجار على نطاق واسع وبدقة عالية.

كما أظهرت البيانات أن الغابات تتفاعل ديناميكياً مع هجمات الحشرات، الأمر الذي قد يسهم في تحسين نماذج التنبؤ البيئي، وفهم التغيرات في النظم البيئية بشكل أدق، خاصة في ظل تأثيرات التغير المناخي.

ويعكس هذا التكيف الطبيعي صراعاً تطورياً مستمراً بين الأشجار والحشرات، حيث تسعى الأشجار إلى الموازنة بين الاستجابة لتغيرات المناخ ومواجهة التهديدات الحيوية.