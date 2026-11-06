مرصد أوروبي: العام الجاري ثاني أكثر الأعوام حرارة بعد 2024‏

باريس-سانا‏

توقع مرصد كوبرنيكوس الأوروبي لتغير المناخ اليوم الجمعة، أن يكون عام 2026 ثاني ‏أكثر الأعوام حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، بعد عام 2024، مع تجاوز متوسط درجات ‏الحرارة العالمية مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية بحسب ‏وكالة فرانس برس.‏

ونقلت الوكالة عن المرصد قوله في نشرته الشهرية: إن هناك احتمالاً بنسبة 80 بالمئة ‏لأن يحتل عام 2026 المرتبة الثانية بين الأعوام الأكثر حرارة، مقابل احتمال بنسبة 20 ‏بالمئة لأن يعادل عام 2024 أو يتجاوزه، ليصبح العام الأكثر حرارة على الإطلاق.‏

وأشار إلى أن متوسط درجات الحرارة العالمية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 ‏و2026 مرشح أيضاً لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة ‏الصناعية، في مؤشر على استمرار الاحترار العالمي.‏

ولفت المرصد إلى أن تشرين الأول الماضي كان الأكثر حرارة على الإطلاق عالمياً، إذ ‏تجاوز متوسط درجات الحرارة فيه مستويات ما قبل الثورة الصناعية بنحو 1.75 درجة ‏مئوية، مسجلاً بذلك الشهر الثالث على التوالي الذي يتجاوز هذه العتبة.‏

وكان كوبرنيكوس أعلن في نشرته السابقة أن عام 2024 كان الأكثر حرارة منذ بدء ‏تسجيل البيانات.‏