الجمعة 6 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: مرصد أوروبي: العام الجاري ثاني أكثر الأعوام حرارة بعد 2024‏
بحث
بحث
sana-logo-mobile

مرصد أوروبي: العام الجاري ثاني أكثر الأعوام حرارة بعد 2024‏

92022411511829 مرصد أوروبي: العام الجاري ثاني أكثر الأعوام حرارة بعد 2024‏
مرصد كوبرنيكوس الأوروبي لتغير المناخ توقع اليوم الجمعة، أن يكون عام 2026 ثاني ‏أكثر الأعوام حرارة منذ بدء تسجيل البيانات 6/11/2026 مرصد كوبرنيكوس الأوروبي

باريس-سانا‏

توقع مرصد كوبرنيكوس الأوروبي لتغير المناخ اليوم الجمعة، أن يكون عام 2026 ثاني ‏أكثر الأعوام حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، بعد عام 2024، مع تجاوز متوسط درجات ‏الحرارة العالمية مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية بحسب ‏وكالة فرانس برس.‏

ونقلت الوكالة عن المرصد قوله في نشرته الشهرية: إن هناك احتمالاً بنسبة 80 بالمئة ‏لأن يحتل عام 2026 المرتبة الثانية بين الأعوام الأكثر حرارة، مقابل احتمال بنسبة 20 ‏بالمئة لأن يعادل عام 2024 أو يتجاوزه، ليصبح العام الأكثر حرارة على الإطلاق.‏

وأشار إلى أن متوسط درجات الحرارة العالمية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 ‏و2026 مرشح أيضاً لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة ‏الصناعية، في مؤشر على استمرار الاحترار العالمي.‏

ولفت المرصد إلى أن تشرين الأول الماضي كان الأكثر حرارة على الإطلاق عالمياً، إذ ‏تجاوز متوسط درجات الحرارة فيه مستويات ما قبل الثورة الصناعية بنحو 1.75 درجة ‏مئوية، مسجلاً بذلك الشهر الثالث على التوالي الذي يتجاوز هذه العتبة.‏

وكان كوبرنيكوس أعلن في نشرته السابقة أن عام 2024 كان الأكثر حرارة منذ بدء ‏تسجيل البيانات.‏

دوولينغو يطلق محتوى لغوياً متقدماً مجاناً لأول مرة ويعزز فرص التعلم الذاتي
باحثون يطورون خلايا شبكية قد تمهد لعلاج أمراض فقدان البصر
باحثون روس يكتشفون معدناً جديداً غنياً بالعناصر الأرضية النادرة
دراسة حديثة تؤكد الدور المباشر لبكتيريا الأمعاء في تطور مرض الزهايمر
اكتشاف أمريكي: منطقة بحجم حبة الجوز في الدماغ تُقرر ما تذكره وما تنساه
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار