إتاحة منزل من موقع تصوير البرنامج الشهير “Heated Rivalry” للإقامة أمام الجمهور

واشنطن-سانا

أعلنت منصة Airbnb المتخصصة في خدمات تأجير أماكن الإقامة عبر الإنترنت، إتاحة المنزل الذي ظهر في الحلقة الأخيرة من البرنامج الشهير “Heated Rivalry” للإقامة أمام الجمهور، ما يتيح لعشاق العمل فرصة خوض تجربة أجوائه عن قرب، بعد أن شكّل الموقع أحد أبرز مشاهد الأحداث الدرامية التي جمعت شخصيتي شاين وإيليا.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن إتاحة المنزل للإيجار تأتي في إطار توجه متزايد لتحويل مواقع التصوير السينمائي والتلفزيوني إلى وجهات سياحية، حيث يتيح ذلك للجمهور فرصة اختبار تفاصيل المكان الذي شهد أحداثاً درامية لاقت تفاعلاً واسعاً، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بالسياحة المرتبطة بالأعمال الفنية.

ويقع المنزل على ضفاف بحيرة ماسكوكا في مقاطعة أونتاريو الكندية، ويتميز بطابعه الريفي وإطلالته الطبيعية الهادئة، ما جعله موقعاً مناسباً لتصوير المشاهد الختامية للعمل الدرامي الأمريكي الذي يتناول علاقة تنافس تتطور تدريجياً بين شخصيتيه الرئيسيتين، وقد حظي بمتابعة واسعة نظراً لتسلسل أحداثه، وتناولِه جوانب إنسانية متعددة.