إرسال الصور والفيديوهات بجودتها الأصلية.. ميزة جديدة قيد الاختبار في واتساب

واشنطن-سانا

يختبر تطبيق «واتساب» ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال الصور ومقاطع الفيديو بجودتها الأصلية، دون الحاجة إلى ضبط إعدادات الجودة بصورة منفصلة، في خطوة تهدف إلى تسهيل مشاركة الوسائط والحفاظ على دقتها.

وذكر موقع «WABetaInfo» المتخصص في متابعة تحديثات التطبيق، اليوم الجمعة، أن الميزة قيد التطوير، وتتيح اختيار جودة الصور والفيديوهات مباشرة من خلال محرر الرسومات المدمج في التطبيق، ما يمنح المستخدمين تحكماً أكبر في جودة المحتوى قبل إرساله.

وحسب الموقع، من المقرر أن تكون الميزة متاحة لمشتركي خدمة «واتساب بلس»، ضمن مجموعة من الخصائص الإضافية التي يقدمها التطبيق لمستخدمي الاشتراكات المدفوعة.

ولا تزال الميزة في مرحلة الاختبار، ولم يحدد «واتساب» موعداً رسمياً لإطلاقها، كما لم يوضح ما إذا كانت ستتاح لاحقاً لجميع المستخدمين، بانتظار نتائج الاختبارات والكشف عن تفاصيل إضافية بشأن نطاق استخدامها.