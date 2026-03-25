مصوّر فرنسي يوثّق عيون سمكة قرش بصورة فنية تحت مياه المالديف

ماليه-سانا

وثّق المصوّر الفرنسي هادرين فوشر مشهداً غير مألوف لإحدى أسماك القرش المُمرّضة (Nurse Shark) على عمق نحو 12 متراً تحت مياه جزر المالديف، مركّزاً عدسته على عينيها اللتين أضاء لونهما الأزرق المتوهّج بعداً بصرياً لافتاً، محولاً الصورة إلى تجربة إنسانية تتجاوز التوثيق التقليدي.

وأشار فوشر في حديثه لشبكة CNN، إلى أن لون عيني القرش يكون عادة رمادياً، إلا أن استخدام إضاءة اصطناعية من الأعلى مع تجنب توجيهها مباشرة نحو العينين أسهم في خلق انعكاس أزرق مميز، مضيفاً: “لطالما حلمت بتصوير عين سمكة القرش، لكنني لم أتوقع أن تظهر بهذا الشكل، وكأنها من عالم آخر”.

والتقط فوشر الصور من مسافة تراوحت بين 20 و30 سنتيمتراً، مع الحرص على استخدام إضاءة خافتة وتجنّب إزعاج السمكة، مؤكداً أن سلامتها كانت أولوية أساسية خلال عملية التصوير.

ويأمل المصوّر من خلال أعماله تغيير الصورة النمطية السائدة عن أسماك القرش، وتشجيع حمايتها، نظراً لدورها الحيوي في الحفاظ على توازن النظم البيئية البحرية وصحة المحيطات.

وأسماك القرش المُمرّضة (Nurse Sharks)، هي نوع من أسماك القرش يعيش في المياه الدافئة الاستوائية وشبه الاستوائية، وخاصة في المحيطين الأطلسي والهندي، ومن بينها مياه الكاريبي والمالديف.