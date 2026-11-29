المنامة-سانا‏

يشارك لاعبا منتخب سوريا لرفع الأثقال البارالمبية، رشا الشيخ وشادي عيسى ‏غداً في منافسات بطولة العالم المقامة حالياً في مملكة البحرين.‏

وذكرت اللجنة البارالمبية الوطنية السورية في صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن ‏اللاعبين عيسى والشيخ أنهيا اليوم إجراءات الوزن الرسمي الخاص بمنافسات ‏البطولة، والتحضيرات الفنية والإدارية في صالة المنافسات الرئيسة وفق البرنامج ‏الزمني المحدد، وسط معنويات عالية وتطلعات لتحقيق نتائج تليق بسمعة الرياضة ‏السورية.‏

وكانت اللاعبة نورا بدور قد حققت المركز السابع عالمياً في مستهل المشاركة ‏السورية بالبطولة بعد أداء قوي عكس حجم التحضير والإصرار.‏