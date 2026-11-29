المنامة-سانا
يشارك لاعبا منتخب سوريا لرفع الأثقال البارالمبية، رشا الشيخ وشادي عيسى غداً في منافسات بطولة العالم المقامة حالياً في مملكة البحرين.
وذكرت اللجنة البارالمبية الوطنية السورية في صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن اللاعبين عيسى والشيخ أنهيا اليوم إجراءات الوزن الرسمي الخاص بمنافسات البطولة، والتحضيرات الفنية والإدارية في صالة المنافسات الرئيسة وفق البرنامج الزمني المحدد، وسط معنويات عالية وتطلعات لتحقيق نتائج تليق بسمعة الرياضة السورية.
وكانت اللاعبة نورا بدور قد حققت المركز السابع عالمياً في مستهل المشاركة السورية بالبطولة بعد أداء قوي عكس حجم التحضير والإصرار.