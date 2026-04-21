“أمازون” تستثمر 5 مليارات دولار إضافية في “أنثروبيك”

نيويورك-سانا

أعلنت شركة “أمازون” العملاقة للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية أمس الإثنين عن إضافة خمسة مليارات دولار إلى رأس مال شركة “أنثروبيك” الناشئة للذكاء الاصطناعي التي تملك حصصاً فيها، على أن تستثمر فيها على المدى البعيد 20 ملياراً أخرى.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أمازون قولها في بيان: إن الاتفاق بينها وبين أنثروبيك ينص على أن تستأجر الأخيرة خوادم وأجهزة معالجة بقوّة قد تصل إلى 5 غيغاوات من مجموعة “أمازون” التي يقع مقرها في سياتل (ولاية واشنطن)، ويمثّل ذلك ملايين الرقائق لكنّ أيّاً من الطرفين لم يكشف عن أرقام محدّدة.

وتقوم هذه الشراكة الجديدة مع “أمازون ويب سيرفيسيز” (AWS) الفرع المتخصّص بالحوسبة السحابية من “أمازون” على عشر سنوات و”أكثر من 100 مليار دولار”، بحسب البيان.

وتعدّ “أمازون” الشريك الأبرز لـ”أنثروبيك” في مجال القدرات الحسابية، وذلك بفضل مراكزها للبيانات.

وتتنافس الجهات الفاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي على تقديم النماذج الأكثر تطوّراً التي تتطلّب قدرة هائلة غير معهودة على معالجة البيانات وتخزينها، وتسعى إلى ضمان ما يكفي من مراكز البيانات في ظلّ الطلب الشديد، بحيث لا تقوّض قدرتها على النمو.

وانتقلت “أنثروبيك” من رقم أعمال كان بحدود المليار دولار في أواخر 2024 إلى أكثر من 30 ملياراً بالوقت الراهن، ما يجعل منها الشركة الناشئة الأسرع نمواً على الإطلاق، وباتت قيمتها في البورصة بحدود 380 مليار دولار، وتنوي “أنثروبيك” طرح أسهمها في البورصة في الأشهر المقبلة.