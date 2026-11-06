زوجان أمريكيان يحولان مستنقعاً إلى محمية للحياة البرية في فلوريدا

واشنطن-سانا

نجح زوجان أمريكيان في تحويل مستنقع مهجور تبلغ مساحته 45 فداناً إلى محمية طبيعية تحتضن مئات الطيور وأنواعاً متنوعة من الحيوانات البرية، بعد سنوات من العمل على استعادة بيئته وحمايته من التوسع العمراني.

وذكرت مجلة People الأمريكية، في تقرير نشرته أمس الخميس، أن عالم الأحياء المتقاعد جيم ستيفنسون وزوجته مصورة الحياة البرية تارا تاناكا اشتريا الموقع عام 2007، بالقرب من منزلهما في مدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا، بهدف الحفاظ عليه وحمايته من الأنشطة العمرانية.

وعمل الزوجان على إزالة النباتات الغازية التي تهدد التوازن البيئي للمستنقع، باستخدام أساليب متعددة لإدارة الأراضي، شملت الإزالة اليدوية للنباتات الكثيفة والحرق المنضبط، إلى جانب إنشاء جزيرة صغيرة تتيح للتماسيح الاستراحة، وتسهم في الحد من اقتراب حيوانات الراكون من أعشاش الطيور.

وأثمرت هذه الجهود عن تحول الموقع إلى موطن للعديد من أنواع الطيور والحيوانات، إذ وثقت هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية وجود نحو 275 طائراً من اللقلق الخشبي الذي اتخذ من المنطقة موقعاً للتعشيش، إضافة إلى أنواع من البلشون والبط والأنهينغا، فضلاً عن حيوانات الوشق والثعالب وثعالب الماء والقنادس.

وتكتسب حماية اللقلق الخشبي أهمية خاصة، نظراً إلى تراجع أعداد أزواجه المتكاثرة في الولايات المتحدة من نحو 20 ألف زوج خلال ثلاثينيات القرن الماضي إلى أقل من خمسة آلاف زوج في سبعينياته، ما أدى إلى إدراجه ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض عام 1984، قبل أن تتعافى أعداده تدريجياً بفعل جهود الحماية البيئية.

وفي عام 2016، اتخذ الزوجان خطوة لضمان استمرار حماية الموقع، من خلال تسجيل حق انتفاع دائم للحفاظ على البيئة عبر «محمية أبالاتشي للأراضي»، بما يفرض قيوداً على الصيد والأنشطة التنموية التي قد تلحق الضرر بالنظام البيئي للمستنقع.

ولم تقتصر المبادرة على حماية الموقع، بل امتدت إلى نقل الخبرات للآخرين، إذ ينظم الزوجان دورات تدريبية لملاك الأراضي لتعريفهم بأساليب إدارة الموائل الطبيعية وحماية الحياة البرية، في تجربة توضح دور المبادرات الفردية في صون التنوع البيولوجي.